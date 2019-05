Jennifer Miranda retiene el título nacional pluma ante Vanesa Caballero

Madrid, 13 may (EFE).- La andaluza Jennifer 'Tormenta' Miranda retuvo este lunes el título de campeona de España del peso pluma el boxeo al derrotar en Madrid a la madrileña Vanesa Caballero por decisión unánime.



La gaditana y sevillana de adopción defendió con éxito el título logrado el pasado 1 de octubre, también en Madrid, al ganar a Jessica 'La Espartana' Sánchez.



Jennifer Miranda, que fue nueve veces campeona nacional amateur, ganó con cartulinas 80-72, 79-73 y 80-72 a Vanesa Caballero



La andaluza dominó el combate desde el principio con golpes que poco a poco debilitaban a la aspirante. Vanesa Caballero conectó algunos golpes pero sin encontrar a Miranda ante las esquivas de ésta.



'Tormenta' Miranda marcó muy bien los tiempos, supo acelerar el ritmo y dormir el tiempo a su antojo.



Este combate fue el estelar de la velada llamada 'The Monday battle at the theatre', disputado en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y organizado por la empresa OSB Promotions.