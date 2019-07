Barceló y De la Joya, las subcampeonas de Europa que quieren ser profesionales

Paloma Barceló y Maya de la Joya, que el pasado fin de semana se proclamaron en Holanda subcampeonas de Europa de saltos en sus respectivas categorías de Jóvenes Jinetes y Júnior, tienen la firme intención de convertirse en "profesionales" de la hípica, respaldadas por un resultado que no esperaban pero que les indica que marchan por el camino adecuado.

Ninguna de estas representantes de la nueva generación de la hípica española tiene antecedentes familiares relacionados con este deporte, pero coinciden en su amor por los caballos y su deseo de desarrollar sus carreras en un país "de tradición", como Bélgica u Holanda.

Paloma Barceló, que compartió podio con Alemania y Holanda, señaló a Efe que aún se le ponen "los pelos de punta" al recordar que compitió al mismo nivel que ellos: "Es un orgullo".

"En la categoría de Jóvenes Jinetes (18-21 años) todos los que competían en el campeonato de Europa eran ya profesionales, que a esa edad están ya saltando la última altura, al nivel casi de los adultos y con expectativas de Juegos Olímpicos", explicó.

"Yo no soy profesional, pero me gustaría serlo", afirmó. "Cuando termine la carrera de ADE me gustaría viajar a Bélgica para dedicarme a esto, también a la compraventa de caballos. Ahora quiero hacerme con una cuadra de buenos caballos de 7 años para intentar saltar grande, ojalá en Juegos Olímpicos, que es el sueño de todo jinete", indicó.

En su séptimo campeonato de Europa y el último en la categoría de Jóvenes Jinetes, salió "muy nerviosa" pero cree que esa sensación de 'despedida' de una etapa la ayudó finalmente a alcanzar el podio.

"Nunca me había encontrado ante la situación de poder ganar una medalla. Era la última oportunidad y los nervios, de alguna manera, me calmaron y dije, 'a por todas'. Todo fluyó y salió perfecto", recordó.

Con los años, Paloma Barceló ha aprendido a "no dar tantas vueltas a la cabeza".

"Antes me volvía loca y si tenía alguna posibilidad la liaba. En este campeonato me centré", dijo quien la próxima temporada pasará a la categoría absoluta.

La subcampeona continental subrayó que en la hípica hay que contar con un alto factor de azar, porque entre el jinete y el caballo manejan muchas variables.

"Calculas todo y siempre puede pasar algo. Un golpe en el camión, un tropezón al final... Te tiene que acompañar la suerte", destacó.

Maya de la Joya, que además de la plata júnior individual ganó el oro con el equipo, tiene solo 16 años y compagina la hípica con sus estudios en el Colegio Americano de Madrid.

"Me quedan dos años y mi plan es irme a estudiar a Holanda o Bélgica algo relacionado con ADE o economía y poder formar una cuadra", explicó.

Tampoco esperaba "para nada" los éxitos de esta semana porque el objetivo era simplemente "llegar a la final".



"El primer día había 111 caballos. Nosotros planeamos hacer el primer día todo bien y luchar por las dos mangas de la Copa de Naciones, pero nunca esperamos quedaros primeros y yo segunda individual", insistió.



Fue fundamental, dijo "saber aguantar mentalmente la presión", porque en la primera vuelta salió la penúltima, cuando sus principales rivales ya había hecho cero. "Sabía que no tenía margen de error, pero me considero luchadora y pude aguantar bien".

"Me encantaría dedicarme a esto si es posible, ojalá pueda llegar un día a los Juegos Olímpicos pero hace falta una cuadra muy potente porque los caballos olímpicos no son fáciles de encontrar ni de formar. Me queda mucho por aprender y ahora necesito caballos jóvenes para que cuando crezca vayan creciendo conmigo", señaló.

Maya de la Joya indicó que el hecho de que la hípica sea el único deporte en el que hombres y mujeres compiten en las mismas pruebas es algo que le "encanta" de esta disciplina.

"Estamos siempre en igualdad de condiciones. Al final se trata de tener bien la cabeza y ser hombre o mujer no te da ventaja", afirmó.

Los equipos de menores de la Federación Española están clasificados para la Copa de Naciones que se disputará en septiembre en Bélgica, mientras que la selección absoluta se jugará la plaza olímpica en agosto en Holanda o, como última opción, en la final de la Copa de Naciones en octubre en Barcelona.