Amigas y rivales en los bolos: Colombia se impuso a México en la final femenina

Lima, 30 jul (EFE).- Son "amigas y rivales" en los bolos, porque cada torneo es una oportunidad para conocer quién gana el clásico entre México y Colombia, y en esta jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019 la gloria fue para la colombiana Clara Guerrero, que se alzó con el oro individual.



Las semifinales y finales individuales femeninas y masculinas se disputaron este martes en la flamante bolera construida en la Villa Deportiva Nacional de Lima, totalmente abarrotada de público y barras eufóricas.



Guerrero se impuso en la final con 198 puntos a la mexicana Aseret Zetter, que con 171 se quedó con la medalla de plata.



"Me siento feliz, es un trabajo de muchísimos años, sé lo importante que es para nuestro país, para nuestro equipo", expresó la ganadora en declaraciones a Efe con la medalla en el pecho.



Con 28 años jugando a bolos y 22 años en la selección de Colombia, Guerrero remarcó que los Panamericanos son para ella "el evento más importante".



La campeona participó en cuatro Panamericanos y en los últimos juegos de Toronto 2015 ganó el oro en parejas "y la idea era ganar otra medalla para Colombia" en Lima.



"La competencia (fue) sumamente difícil, el nivel muy alto, pero feliz, la verdad", comentó al finalizar su actuación.



Su compañera de equipo María Rodríguez consiguió la de bronce y, como terceras del mundo, esperan poder ganar otra medalla en el mundial de bolos que se disputará en Las Vegas en agosto próximo.



La mexicana Azeret Zetter repitió la medalla de plata individual que ganó en los Panamericanos de Guadalajara, así como la de plata por equipos que ganó esta vez en Lima junto a Iliana Lomeli, bronce en individual.



"Me siento orgullosa de mí misma, (pero) sí me siento triste por dentro y por fuera también", expresó Zetter.



La atleta agregó que aprendió "a reconocer" algo que tenía que hacer en este momento, "que era hacer un cambio".



"No lo hice, pero me siento muy bien, muy feliz", expresó.



"Siempre estamos en batalla, Colombia y nosotras, es un clásico", añadió.



Las mexicanas, dijo, "somos bicampeonas en equipo, ahora venimos acá, Clara ganó, (pero) somos amigas y rivales", aseguró la medallista.



Su compañera Iliana Lomeli, que se quedó con el bronce, venía de ganar el oro en parejas en los Panamericanos de 2003 y experimentó "sentimientos encontrados" porque querían "el oro obviamente".



"Llevo 26 años jugando, unos 20 años en la selección, el camino ha sido largo, pero este ha sido el mejor resultado que he tenido a nivel individual, es la primera vez que me cuelgo una medalla en Panamericanos, y me voy muy contenta", expresó a Efe la atleta mexicana.



"Nosotros no teníamos presupuestadas las medallas individuales, ya que el nivel es muy alto, aunque nosotros veníamos preparados, la medalla de plata sí estaba presupuestada, pero esta individual, segunda y tercera, para nosotros está genial".



En la categoría masculina individual, el estadounidense Nicholas Pate ganó la medalla de oro con 190 puntos, mientras que el brasileño Marcelo Suartz se quedó con la de plata con unos ajustados 189 puntos.



Las de bronce fueron para Jakob Butturf de Estados Unidos y para Jean Pérez de Puerto Rico.



