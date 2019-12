Retegi Bi: ´Descartar a los veteranos es un gran fallo de las empresas´

Pamplona, 13 dic (EFE).- Julen Retegi, conocido en el mundo pelotazale como Retegi Bi, se retira del ámbito profesional el 15 de diciembre en el frontón Astelena de Eibar y, en una entrevista con Efe, insiste en una idea que viene repitiendo desde hace tiempo: descartar a los veteranos es un "gran fallo" de las empresas.



Nacido en Pamplona en 1985, Julen debutó con Asegarce en 2005 en Zarautz, aunque en 2009 se pasó a Aspe, que en este 2019 ha decidido no renovarle el contrato. En sus 14 años como profesional, Retegi Bi ha logrado un subcampeonato del manomanista en 2014, que perdió contra Martínez de Irujo, y tres txapelas de segunda.



Proviene de una estirpe de pelotaris legendaria. Su tío abuelo, Juan Ignacio Retegi (Retegi I), fue ganador en seis ocasiones del manomanista y primer navarro en conseguir este campeonato en 1969 y su padre, Julián Retegi (Retegi II), ha sido el pelotari más laureado de la historia con once txapelas.



Su tío, José Mari Retegi (Retegi IV), fue campeón del manomanista de segunda y en la saga hay asimismo dos primos de Julián Retegi, conocidos como Retegi V y Retegi VI. Otros dos "Retegis", el III y su hijo, el VII, también se han dedicado a la pelota, aunque no están emparentados con la familia de Julen.



Aunque no lo recuerda, a Julen le han contado cómo, con tan solo cuatro años, ya le daba a la pelota con las dos manos en el frontón de Erasun. Como aficionado, hacia los diez u once años, comenzó a jugar en el club Oberena.



Julen no sintió sobre los hombros el peso del apellido Retegi al pasar al profesionalismo: "Creo que lo he sabido llevar bien. Como he dicho en muchas ocasiones, al final Retegi II es mi padre, es el que está todos los días en casa y yo no le veía como esa leyenda que ha sido".



El pelotari anunció su retirada en Twitter el pasado 3 de diciembre, una fecha muy señalada en Navarra. Sabía que no le iban a renovar desde hacía dos meses, pero esperó a comunicarlo públicamente al día del patrón de Navarra y también de los pelotaris.



"Yo siempre le he oído eso a mi madre, que San Francisco Javier jugaba a pelota" y, por tanto, es el patrón de los que se dedican a este deporte, ha afirmado.



Julen se veía con fuerzas para continuar como profesional: "Yo me veo con juego. Tengo 34 años y parece que soy un viejo, pero hasta hace pocos años se jugaba mucho más tiempo. El cuerpo está bien, no he tenido lesiones graves y yo me siento bien".



Por ello, todavía no descarta seguir en los frontones, ya que "hay empresas pequeñicas por ahí que se montan sus partidos, pero quiero que pase este 15 de diciembre y luego ya valoraremos".



"Yo voy a seguir jugando, es lo que he hecho desde crío y es lo que voy a seguir haciendo, no sé a qué nivel, no va a ser a nivel profesional, eso está seguro, pero voy a seguir jugando", ha asegurado.



Su padre fue profesional hasta los 46 años. "Son muchos años, yo no digo tanto, pero ahí está Aimar Olaizola, que tiene ahora 39 y está a un nivel tremendo. Arretxe quedó campeón del individual con 35 y en estos tiempos igual hubiera estado ya en casa", ha lamentado.



En ese sentido, discrepa con las empresas por no renovar a los veteranos. "Es un fallo grande por parte de ellos, pero es su empresa y ellos deciden", ha declarado el pelotari, quien ha subrayado que "en los entrenamientos que se hacen con gente veterana se aprende mucho más que en un partido".



Julen, que reconoce que su frontón preferido es el Labrit de Pamplona, ha aseverado que hace ya algún tiempo que empezó a cambiar el modo de jugar: "Martínez de Irujo pegó un cambio terrible; empezó a restar los saques de aire, cuando eso era impensable".



"La juventud siempre hace ruido", ha resaltado Julen, quien ha comentado que "estos chavales que han venido ahora", como Altuna o Irribarria, han visto jugar a Martínez de Irujo o Aimar Olaizola, y se han adaptado a ese estilo. "A los que hemos visto otra pelota, nos ha costado amoldarnos, pero también hemos ido evolucionando", ha apuntado.



Tras jugar su último partido profesional el día 15, tendrá que pensar en su futuro inmediato: "Yo he jugado toda la vida a pelota, desde muy crío me he dedicado a ello y da respeto el futuro que viene, pero tengo en mente un par de cosas; tendré que tomarme unos días de calma y ver para dónde tiramos".



Con Julen termina de momento una saga familiar de pelotaris, salvo que coja el testigo su hijo de seis años, aunque "no sé lo que hará, por ahora le va más el fútbol".



Javier Rodrigo