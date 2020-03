Thomas Röhler, oro olímpico de jabalina, pide aplazar los juegos a 2021

El oro olímpico de jabalina de 2016, Thomas Röhler, pidió hoy aplazar los juegos de Tokio a 2021 debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

"Nosotros los atletas, internacionalmente puedo hablar por el atletismo, creemos que 2021 ofrece las mejores condiciones de seguridad", dijo Röhler este lunes en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana.

Röhler dijo que comunicará esta noche ese punto de vista al presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, como representante de los atletas.

El atleta alemán pidió además una decisión rápida de parte del COI y dijo que las cuatro semanas que se ha fijado la organización para pronunciarse es un plazo demasiado largo. "Cuatro semanas son un período demasiado largo. Son cuatro semanas en las que tendríamos que mantenernos en forma pese a que no sabemos para qué entrenamos", dijo.

Röhler reveló que actualmente se entrena en la terraza de su casa pues no tiene acceso a lugares de entrenamiento. "No hay manera de planificar bien el entrenamiento. En estas circunstancias no puede garantizar una competición con igualdad de oportunidades y eso es lo que queremos", dijo.

El entrenador del equipo alemán de tenis de mesa, Jörg Rosskopf, también se ha pronunciado en contra de que los juegos se realicen en este verano: "¿Qué tipo de Juegos serían? No tendrían calidad alguna. No habra igualdad de oportunidades ya que mientras media Europa no puede entrenar en Japón se sigue el ritmo habitual", dijo.



Además, según Rosskopf, estos momentos "hay problemas más importantes y los Juegos no tienen ninguna relevancia".