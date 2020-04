Paco Hervás: "Hay que sacar lo positivo y ser mejores cuando esto termine"

Lima, 9 abr (EFE).- El español Paco Hervás, entrenador de la selección femenina de voleibol de Perú, lleva casi un mes confinado en su vivienda de Lima por la emergencia de la COVID-19 y además está aislado de su familia, a la que el cierre de fronteras les tomó fuera del país, sin saber aún cuándo podrán reunirse de nuevo.

Desde su lugar de cuarentena, Hervás explicó en una entrevista con la Agencia Efe que, en estas circunstancias, "hacer cualquier plan es un ejercicio inútil" tras cancelarse la liga peruana y reclamó solidaridad y generosidad de todos para salir adelante, consciente de que todo el mundo se verá económicamente afectado.

P: ¿Cómo está viviendo el confinamiento?

R: Aprovechando y disfrutando del tiempo que habitualmente no tenemos. Creo que es la mentalidad que hay que tener. Verlo de manera positiva, aprovechar el tiempo para hacer cosas que nos enriquezcan y que seamos un poquito mejores cuando esto termine.

P: ¿A qué dedica su tiempo?

R: Estoy aprovechando para leer mucho, no solo de deporte, sino cosas de literatura que tenía aparcadas. He vuelto a coger mi guitarra a ver si nos volvemos a hacer amigos y también estoy aprendiendo cosas nuevas en YouTube.

P: ¿Ha visto algún partido histórico de voleibol?

R: La final del campeonato de Europa de 2007 que ganó España. Fue un partido muy emocionante y volví a vivirlo casi como si fuese ahora. Son muchas las cosas que te vuelven a la memoria cuando ves a esos jugadores. También veo muchos partidos de finales de competiciones y algún partido histórico de la selección peruana, para ver cómo funcionaba.

P: ¿Cómo se quedó repentinamente aislado de la familia?

R: Nos pilló un poco de sorpresa porque mi mujer viajó a Estados Unidos un poco antes de que cerrasen las fronteras y se ha tenido que quedar allí junto a mi hija.

P: Y además tiene a otra parte de la familia en España.

R: Viven en Benalmádena (Málaga) y están bien. Me da la sensación de que todo el mundo lo vive a la distancia hasta que no encuentra un caso cercano. No tenemos ese sentimiento de pérdida porque no nos ha tocado de cerca. Yo lo comparo a los accidentes de tráfico, cuando escuchabas las cifras de muertos pero no te afectaba hasta que no conocías a una persona que había pasado por eso.

P: ¿Le parece correcta la decisión de cancelar la actual edición de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV) cuando restaban dos jornadas para el final de la fase regular?

R: Es correcta, no me cabe ninguna duda. Hay momentos en la vida donde hay que tomar decisiones complejas, que no son sencillas, pero siempre debe predominar la preocupación por la salud. Era la mejor solución por muy difícil y dura que sea.

P: ¿Cómo va a repercutir en ustedes?

R: Es probable que económicamente nos veamos afectados. Las consecuencias van a ser muy duras. Socialmente vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande y manifestar mucha generosidad de todas las partes para salir de un hueco al que vamos a caer muy profundo. Nadie preveía esta situación de parada del mundo hace mes y medio. Es un gran reto que afecta al deporte y a toda la sociedad.

P: ¿Hay opción de que se pueda reanudar la liga?

R: Se está viendo la posibilidad de terminar esta liga o jugar otra a continuación si diera tiempo, únicamente con las jugadoras nacionales, lo cual sería una iniciativa interesante para el voleibol peruano. Yo ya había propuesto a inicios de año que se ampliaran las competiciones a nivel de clubes con una competición donde solo participaran las jugadoras nacionales.

P: ¿Ha trastocado sus planes con la selección?

R: Nos ha obligado a hacer borrón y cuenta nueva. Este era un año de transición para el siguiente objetivo que debía tener Perú, que es el Mundial de 2022, aunque yo solo tengo contrato hasta final de este año. Teníamos dos competiciones importantes para nosotros que son la Copa Panamericana absoluta y la Copa Panamericana sub-23, pero creo que ni siquiera se harán.

P: ¿Cómo valora el rendimiento de la selección desde que asumió su dirección?

R: Para mí, el equipo tuvo realmente una gran progresión. Fue mejorando mucho, en la línea que queríamos ver en este primer año de trabajo, independientemente de los resultados que se dieron.

P: En los Juegos Panamericanos eran anfitriones y terminaron sextos. ¿Había mucha presión sobre ustedes?

R: Era una cita compleja donde las expectativas eran muy grandes. Yo ya llevaba tiempo advirtiendo de la diferencia de nivel entre los equipos participantes. En el grupo nos tocó con Colombia y la República Dominicana que fueron oro y plata, respectivamente. Acabamos con un sabor agridulce pero con sensaciones buenas que se tradujeron en el bronce del Sudamericano.

P: ¿Qué ocurrió en el Torneo Preolímpico en Colombia?

R: Dejó un sabor muy amargo. Fue muy duro porque fue un torneo muy atípico. Llegábamos con muy buenas expectativas pero sucedieron muchísimas cosas en ese torneo que se salieron de lo deportivo.

P: ¿A qué se enfrentaron?

R: El día del partido con Colombia nos robaron durante el entrenamiento todo lo que tenían las chicas en el vestuario y esa misma noche en el hotel hubo un accidente al caerse una pieza de arte que atrapó a una de las chicas. Por un momento pensamos que había pasado una absoluta desgracia. El equipo estaba histérico. Hubo chicas con crisis de ansiedad y dos jugadoras en el hospital hasta las cinco de la madrugada.

P: ¿Resultó aún más frustrante por la buena racha de resultados con la que llegaban?

R: Se nos quedó el tiempo de trabajo un poquito corto. Nosotros solicitamos seguir trabajando con la selección de forma completa hasta el Preolímpico, pero la liga nos lo denegó. Las chicas regresaron a sus clubes y luego las volvimos a reunir. Yo siempre digo que no quiero que suene a excusa, pero son hechos que deben ser conocidos a la hora de valorar el rendimiento del equipo.