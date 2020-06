Juani Mieres: "El esfuerzo de los ciudadanos hace que vuelva la competición"

Madrid, 29 jun (EFE).- "Con nervios, con ansia y con ganas" aguarda Juani Mieres su debut en el Estrella Damm Open, el torneo que relanza la temporada del World Padel Tour tras haber dejado atrás los peores momentos de la pandemia.



El jugador argentino, nacido en Bahía Blanca hace 39 años, reconoce en una entrevista a EFE que llegó a ver "imposible" el regreso del circuito. Por eso agradece "el esfuerzo de todos los ciudadanos en España" para aplacar la crisis sanitaria. Ahora apela a la responsabilidad individual para que no haya un gran repunte de casos, con el deseo de volver a encontrar pronto en las gradas a los aficionados.



-Pregunta (P): ¿Está feliz por el regreso de la competición?



-Respuesta (R): Sí. La verdad es que incluso parecía imposible el regreso del World Padel Tour cuando estábamos pasando los peores días de la pandemia. El esfuerzo que hicieron todos los ciudadanos en España hace que pueda volver la competición y, personalmente, como deportista, estoy muy contento. Con un poquito de nervios, porque después de tanto tiempo sin competir, siento ansia y ganas de empezar a competir. Es una pena que no haya público, pero hay que respetar todas las medidas para que no haya rebrotes. Vamos a competir de la mejor manera posible, extrañando al público.



-P: ¿El triunfo, como deportista, es volver a competir?



-R: Tener la posibilidad de jugar tres torneos, aunque sin público, es como ganar un título; para nosotros, los jugadores, pero también para los patrocinadores y para la gente que hay detrás de nosotros. Volver a competir es un logro muy grande.



-P: Volverán bajo un protocolo de seguridad. ¿Será extraño?



-R: El protocolo que nos mandó World Padel Tour es espectacular. Adoptaremos todas las medidas necesarias. Nuestro primer partido será en la mañana -él debuta el miércoles 1 de julio, a las 10.00 horas- e iremos pronto para cumplir ese protocolo, con la ilusión de que se dé un buen partido.



-P: Por lo atípica que es la situación, ¿se puede entender este regreso como un nuevo comienzo en la carrera de cada jugador?



-R: Yo lo tomo como una anécdota importante en mi vida profesional. Toca adaptarse a la mascarilla, a los geles y a la distancia de seguridad. Es algo muy curioso lo que pasó, jamás lo imaginamos y vamos a intentar descargarlo de la mejor manera posible para que quede como un recuerdo y que en un futuro no tengamos que volver a pasar por esto.



-P: ¿Se siente ya preparado?



-R: Yo, personalmente, creo que no llego al cien por ciento por el tema de estar tanto tiempo parado. Creo que a otros jugadores les pasará igual. En nuestra vida profesional no hemos estado tanto tiempo parados. Cuando tenemos descanso, hacemos gimnasio o jugamos exhibiciones. Esta vez fue parar por completo, estar en casa, entrenar con los medios que teníamos, que por supuesto no son los mismos que los de un gimnasio, así que no va a ser el regreso esperado. Es importante empezar a competir y que, con el tiempo, vayamos recuperando las sensaciones y el físico.



-P: ¿Aspira a firmar un mejor resultado que en Marbella junto a su nuevo compañero, Javier Aguirre? Allí cayeron en su estreno.



-R: Sí. Sabíamos que nos iba a costar arrancar nuestra primera temporada juntos. Por suerte, hicimos los partidos de entrenamiento que teníamos que hacer para ser una pareja sólida. Llevamos una semana entrenando juntos y creo que llegamos mejor que al torneo de Marbella como pareja. Estamos con un nivel muy bueno, nos estamos acoplando y nos estamos entendiendo mucho mejor.



-P: ¿Cuál es la exigencia para 2020?



-R: Primero, mi deseo es que pueda continuar la competición porque de momento tenemos tres torneos sin público y después se verá cómo sigue el circuito. El esfuerzo que hace el World Padel Tour es grandísimo e implica una gran inversión. Habrá dinero que no recuperen, sin público es más difícil tener un retorno. El padel, en ese sentido, no es como el fútbol. Lo que espero es que sigamos compitiendo y si es así aspiramos a ser una pareja sólida y que llegue a las rondas finales. Si llega un título, bienvenido sea. Estamos con muchas ganas.



-P: ¿Qué respuesta le han dado los patrocinadores? ¿Han entendido la situación y mantenido el apoyo?



-R: La verdad es que me siento muy afortunado con mis patrocinadores. Lo entendieron bien. Tanto Dunlop, como Joma, Adarsa, Brócoli Cricket o Valecuatro están conmigo y me están apoyando. Vamos a tirar hacia delante para sacar este año complicado juntos.



Lucía Santiago