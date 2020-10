Los pelotaris deciden prorrogar la huelga al mes de noviembre

Bilbao, 21 oct (EFE).- El colectivo de pelotaris de Baiko en huelga desde el pasado 9 de octubre ha decidido "en asamblea y por unanimidad" prorrogar la huelga "a todo el mes de noviembre" al considerar que la empresa "aún no ha realizado ninguna oferta" y, en consecuencia, "no se dan las condiciones" para desconvocarla.



"La plantilla espera y desea que el conflicto se solucione en los próximos días y que la empresa acceda a una negociación con contenidos reales", señala la nota emitida por el sindicato ELA, que asesora a los deportistas en sus movilizaciones.



El comunicado apunta además que en la reunión de negociación mantenida el martes por ambas partes "se debatieron posturas en relación a varios puntos" y por ello el colectivo de pelotaris "cree firmemente que un acercamiento es posible".



Tras esa reunión, Baiko publicó una nota en la que pedía a los pelotaris que desconvocaran el paro y expresaba su rechazo a "una negociación con la presión y urgencia que le imprime la huelga".



Los manistas creen que "no se dan las condiciones" para desconvocar la huelga y destacan que "muchas de las reivindicaciones de la plantilla no son de contenido económico y la empresa no ha realizado una oferta tampoco para esos puntos".



"Es evidente que el problema no es económico, sino de voluntad. Volvemos a reiterar que el colectivo está dispuesto a negociar, sabiendo que en una negociación ambas partes deben ceder en alguna de sus pretensiones", apuntan.



Reclaman para llegar a acuerdos "sentarse y negociar de buena fe" así como "dejar a un lado el orgullo y abandonar las prácticas que venimos viendo por parte de Baiko en las últimas semanas". "No queremos que esto se convierta en una batalla legal, pero las vulneraciones se van acumulando", apostillan.



Además, anuncian que han decidido, también por unanimidad, no sumarse a la asociación de pelotaris impulsada esta semana por Aimar Olaizola, Mikel Urrutikoetxea -dos de los pelotaris de Baiko que no secundan la huelga-, Joseba Ezkurdia y Jokin Altuna, estos dos últimos pertenecientes a la empresa Aspe.



La prórroga de la huelga, además del 30 y 31 de este mes de octubre, se extenderá a los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de noviembre.