Ana Peláez gana a Carol López-Chacarra el duelo de amateurs en Boadilla

Madrid, 28 oct (EFE).- La jugadora ameteur malagueña Ana Peláez logró este martes la victoria en el Santander Golf Tour Madrid, cuarta prueba del circuito y que se ha disputado en el Golf Santander de Boadilla del Monte, con sólo un golpe de margen sobre otra aficionada, la madrileña Carolina López-Chacarra, con la que mantuvo un duelo hasta el final.



Ana Peláez se llevó su hasta ahora triunfo más importante gracias a una ronda final de 66 golpes (6 bajo par) con putt de dos metros para par en el hoyo 17 y un birdie en el 18.



Carol López-Chacarra se quedó a un solo golpe de distancia de la ganadora, a pesar de firmar una gran vuelta final de 69. Ambas fueron las únicas que lograron bajar de 70 en la jornada final.



?Al principio he salido muy calmada, después ha sido una montaña rusa porque nos alternábamos mucho en el liderato. Cuando he visto que al final solo quedábamos Carolina y yo en lo alto, me lo he tomado como un 'match play'. Me ha hecho mucha ilusión porque éramos dos amateurs peleando por un primer puesto? resumía Peláez.



?Creo que la noticia ha podido hacer que hoy haya logrado un resultado tan bueno, sin duda, es una de las mejores semanas de mi vida. El primer torneo que gano de profesionales y encima como amateur es, desde luego, algo de lo que estar muy feliz y orgullosa?, dijo la malagueña tras conocer que ha recibido una invitación para el Andalucía Costa del Sol Open de España que se disputará en el Real Club de Golf Guadalmina del 26 al 29 de noviembre.



Marta Martín y Marta Muñoz acabaron en la tercera posición gracias a dos vueltas de dos bajo par. La francesa Astrid Vayson de Pradenne, la madrileña Marta Sanz Barrio y la finlandesa Tiia Koivisto finalizaron en quinta posición con -1 en el total.



La próxima cita del Santander Golf Tour será en Oliva Nova Golf con la disputa del Santander Campeonato de España de Profesionales que cerrará la temporada 2020.