Raúl Martínez: "Vacaciones es tener una guitarra a mano y estar con mi gente"

El taekwondista ilicitano Raúl Martínez, que apura su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Murcia, explica en una entrevista con EFE que las vacaciones para él consisten en tener una guitarra a mano y estar con su gente, ya que se ve como una persona familiar, discreta y amante de su tierra.



Recién estrenada la treintena y ante la gran oportunidad deportiva de su vida, Martínez recuerda que se crió sobre un tapiz, ya que sus padres regentan un gimnasio, y asegura que de tímido pasa a ser feroz cuando arranca un combate. Ahora solo sueña con desfilar en los Juegos y firmar una medalla de oro tras haber sufrido tantas lesiones que incluso su carrera estuvo en jaque.



Pregunta: Ahora está en plena concentración previa a los Juegos, ¿qué hace para desconectar?



Respuesta: Sobre todo leer libros y ver series o películas.



P: ¿Con qué libro está ahora?



R: 'Homo Deus', de Yuval Noa Harari.



P: ¿Y series?



R: Las típicas. Los Soprano, Juego de Tronos, Breaking Bad?



P: ¿Y su gran hobby?



R: Tocar la guitarra. Me encanta. Estoy deseando tener unos días de vacaciones para sacarla a pasear y desengrasar los dedos, aunque hace mil años que no he tocado.



P: Terminan los Juegos y regresa a España. ¿Cómo es su día ideal de vacaciones?



R: Muy normal. Con mi mujer y mi familia en Matola, una pedanía del campo de Elche. Estar allí me da paz y tranquilidad.



P: ¿Más campo que playa?



R: Las dos cosas. Me encanta hacer alguna escapadita a la playa de El Pinet o cualquiera de las que tenemos cerca de Elche. Como no soy mediático puedo estar a gusto. Me gusta caminar por la arena, correr y bañarme.



P: ¿Nada de viajes exóticos?



R: Nada: ya hago bastantes viajes durante toda la temporada.



P: ¿Tiene mascota?



R: Si no tengo vida para mí, ¿cómo voy a tener mascota?.



P: ¿Es devoto de la siesta?



R: Sí, pero cortita. Una cabezada y a funcionar.



P: ¿En vacaciones también se cuida, o se salta la dieta?



R: Imposible mantenerla. Y menos si estoy con mi madre. Echo mucho de menos su comida. Siempre me pregunta qué quiero comer.



P: ¿Qué plato es su favorito?



R: La paella me encanta, pero en realidad cualquiera de los arroces que se hacen en la provincia de Alicante.



P. ¿Qué deporte consigue dejarle hipnotizado ante el televisor?



R: El tenis.



P: ¿Y una etapa del Tour de Francia?



R: Ahí es cuando doy la cabezadita.



P: ¿Cómo es la noche previa a su debut en la competición?



R: Bastante tranquila. De hecho, me pongo nervioso porque no me pongo nervioso.



P: ¿Cómo es eso?



R: A veces soy demasiado tranquilo y eso tampoco es bueno. Los nervios no son siempre negativos. En la mayoría de las ocasiones te ayudan a estar tenso y alerta.



P: A pesar de todo lo que se pegan en los combates, cuando se quitan el casco, parecen tan amigos. ¿No hay nunca malos rollos?



R: De verdad que no. Es posible que en alguna ocasión haya habido algún roce, pero poca cosa. Somos deportistas y buenos competidores. Cuando sales al tapiz ya sabes que solo puede ganar uno. Es deporte.



P: Además de la medalla, ¿qué más le excita de los Juegos?



R: Estar en el desfile junto a los mejores deportistas del planeta.



P: ¿Será de los que lleve el móvil preparado para hacerse selfies con las estrellas mundiales?



R: Sí, pero tampoco forzaré la situación. Si sale y hay posibilidad, bienvenida sea, porque no me gusta molestar.



P: ¿Con quién se haría una foto?



R: Pues me voy a quedar con las ganas, porque mi gran ilusión era hacérmela con Rafa Nadal.



P: Pero habrá más tenistas en Tokio.



R: Pero es que yo soy muy de Nadal.



P: Cuando tenga libre, ¿intentará colarse para ver otras competiciones?



R: Lo intentaré, pero intuyo que este año será más difícil por las medidas de seguridad sanitaria y los aforos controlados. En Londres, donde fui como acompañante del equipo, sí lo hice y fue una pasada.



P: ¿Firma otra cosa que no sea el oro en Tokio?



R: Ahora mismo solo pienso en lograr una medalla. Y si es de oro, mejor.