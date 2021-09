Del golf adaptado, a reivindicarse en el profesional

Abra del Pas (Cantabria), 24 sep (EFE).- El golfista cántabro con una pierna amputada, Juan Postigo, campeón de Europa por tercera vez consecutiva, quiere pasar a "jugar de tú a tú" con profesionales sin ninguna discapacidad, precisamente para dar más a valor e importancia a quienes sí tienen una discapacidad.



"Quiero ser un atleta más", subraya Postigo en una entrevista con Efe tras entrenar en el campo de golf del Abra del Pas, en el que relata lo duros que han sido los tres últimos años.



Tras romperse la cadera a finales de 2018 por jugar varias semanas seguidas, "quizás" más de las que debía como reconoce, Postigo tuvo que pasar cinco veces por el quirófano para que se la reconstruyeran. "Parece que ya está todo bien", apunta.



Y tanto. Hace tan sólo tres meses que empezó a entrenar de nuevo, y hace cuatro semanas ya se ha proclamado de nuevo campeón de Europa, casi una rutina para él.



"Ha ido todo muy bien, muy rodado. No creí que fuera a estar a este nivel", confiesa.



Ahora todo ha cambiado y sus entrenamientos son más conservadores y con menos carga a raíz de la lesión. Así, no ha pegado ni el drive ni hierros largos.



"Hemos dado mucho énfasis a los palos cortos y ha funcionado la estrategia tal cual", explica Postigo, quien momentos más tarde demuestra, tirando desde 100 metros a green auténticas "flechas", como él las llama, que su puntería está más que afinada.



El golfista cántabro ha jugado "a un nivel muy bueno, como el que tenía hace años, pero de una forma distinta".



"Eso me ha hecho ver que sigo teniendo nivel de juego, que puedo mejorar y que puedo hacer más cosas en el mundo del golf", asegura.



MENTALMENTE, COMPLICADO



Lo físico ha dolido, pero afirma que lo más difícil durante este tiempo ha sido gestionar la cabeza.



"Estar parado, sin ver a la gente con la que te llevas bien y sin poder viajar a jugar ha sido muy complicado", explica, antes d añadir que, si a ello se le suma la pandemia, "lo rematas".



En este tiempo ha optado por apoyarse mucho en su familia y amigos y "ha sacado otras cosas que quizás no tenía": tiempo de aprendizaje que cree que le va a servir en el futuro para su juego.



SU FUTURO



Pero todo eso ya está olvidado. Juan Postigo sólo mira al futuro. Sobre la mesa tiene dos proyectos que todavía no quiere adelantar porque "no tienen ni el ok ni la forma", pero está "convencido de que alguno va a salir".



"Quiero seguir jugando, hacer que a la gente le siga gustando este deporte y dar visibilidad a las personas con discapacidad en el deporte", destaca.



Y quiere hacerlo compitiendo, "ser un atleta más" y que se le vea como tal.



En definitiva, dice, "jugar de tú a tú con golfistas porque no son adaptados es la mejor forma" de dar visibilidad e importancia a las pPara el futuro, Postigo pide "un poco de suerte que siempre hace falta" y que el cuerpo le dé "una tregua de diez años para poder alcanzar una meta más grande en el mundo del golf".



"El trabajo está ahí, dicen que trabajo mucho y es cierto: unas cinco o seis horas de trabajo tangible", explica, ya que además de eso luego tiene que cuidar su nutrición, su descanso y, en definitiva, "vivir por y para el golf".



Pablo G.Hermida