Cabañes: "Voy al Mundial con la filosofía de disfrutar la ola y dar lo mejor"

Valencia, 28 nov (EFE).- La surfista valenciana Mireia Cabañes, que competirá del 7 al 11 de diciembre en el Campeonato del Mundo de surf adaptado en California (Estados Unidos) meses después de subirse por primera vez a una tabla, afirmó que viaja al certamen con la filosofía de disfrutar la ola para dar así lo mejor de ella y conseguir un buen resultado.



?Me he dado cuenta de que en el momento en el que desconecto y disfruto laohago súper bien. Voy con esa filosofía para intentar dar lo mejor de mi porque el resultado ya se va a encargar de ser positivo si lo hago bien?, explicó Cabañes, que partirá el día 2 hacia California, en una entrevista con Efe.



A la deportista valenciana de 34 años, que ganó a finales de octubre la medalla de plata en su primer Campeonato de España, le detectaron con siete años un sarcoma de Ewing, un cáncer óseo que obligó a amputarle la pierna izquierda y a practicarle una rotoplastia de Van Ness.



En esta cirugía le cortaron la extremidad desde el fémur y le reimplantaron el resto de la pierna, desde la rodilla hasta el pie, pero al revés, de forma que la rodilla hace función de cadera y el pie de rodilla, y, a pesar del dolor crónico que padece, Cabañes ha aprendido a gestionarlo y convivir con él.



?Gasto el doble de energía que el resto de los mortales. Me cuesta el triple surfear por pesar menos y tener solo una pierna, pero la sensación es tan gratificante que dejas a un lado los problemas. Me da respeto el viaje porque son muchas horas sentada y se me inflama la cadera, pero me han garantizado que al aterrizar tendremos fisios y médicos?, explicó.



Cabañes tenía planeado entrenar este mes en Fuerteventura con un compañero de la selección, pero finalmente se ha ejercitado con su entrenador Hugo Sánchez en Valencia, donde ha disfrutado de grandes olas que han llegado a los casi dos metros, y también se ha preparado con la psicóloga deportiva Yolanda Moreno.



?Al surf le llaman ?sufring? en vez de ?surfing?, porque sufres mucho a nivel físico y psicológico. Hay días frustrantes. Un día cogía todas las olas, conseguía hacer giros? Luego hay otros días en los que te caes en casi todas, pero estoy súper tranquila, tengo unas ganas brutales de vivir la experiencia y de seguir conociendo a mis compañeros de equipo?, contó.



La surfista recalcó que obviamente quiere ganar, pero que es realista porque hay muchísimo nivel y es "muy novata? y añadió que, tras ver los vídeos del Mundial pasado, hubo un día que salió tan satisfecha del agua que pensó que si lo hacía así en California se podía llevar perfectamente un segundo puesto.



?Depende de cómo estés físicamente, de cómo estés de relajada, de cómo esté el mar? depende del día. Me he dado cuenta de que con una mente positiva consigues muchos mejores resultados que si vas con presión. Voy a disfrutar y del resultado que se encarguen los jueces?, reiteró.



?Intentaré dar todo lo mejor de mí, pero el oro ni lo contemplo. Con llegar a la final y sentirme satisfecha de lo que he hecho con el poco tiempo que llevo me bastaría?, agregó la deportista, que afirmó que el equipo nacional quiere revalidar el título de campeones por equipos.



Por último, la valenciana apuntó que este mes previo al Mundial ha ganado muchísima confianza en ella y en la tabla y también muchísima paz porque ha aprendido a quitarse la presión.



?En poquito tiempo he mejorado un poco en los giros, las posiciones y la estrategia, que era el objetivo del entrenamiento. Estas mejoras me hacen ver por qué camino tirar para 2022, porque ahí voy a ir a muerte. Soy súper competitiva, el 2021 me ha servido para decir: ?puedes llegar, ahora a trabajar??, finalizó.