(3-7) El Betis Futsal remonta ante el Jaén Paraíso Interior en un gran final

El Real Betis Futsal logró una victoria de enjundia, ante un gran rival como es el Jaén Paraíso Interior, que doblegó en un gran final de encuentro, dejando así atrás la última derrota contra el Pozo Murcia.

El inicio del duelo fue muy igualado. Ivi pudo adelantar a los verdiblancos en el 9'. También los locales tuvieron sus opciones y dieron primero en el 11' (1-0 obra de Piqueras). No obstante, no se arrugó el Betis, que igualó en el minuto 15 gracias al gol de Bocao. Locales y visitantes tuvieron ocasiones para marcar antes de marcharse a la caseta, aunque el marcador no se movió.

Con tablas y la lesión de Nico Sarmiento se llegó al descanso. El panorama se complicaba aún más, con el gol en propia meta de Borja Blanco (21'). Pero de nuevo el Betis no bajó los brazos y empató. Gozi tuvo que derribar a Burrito y vio la roja. En la falta posterior Emilio Buendía no perdonaba. 2-2 (26').

Las alternativas se sucedían y Mithyué, en el minuto 28, ponía de nuevo en ventaja al cuadro jiennense. El Betis Futsal vivió tras el 3-2 momentos complicados, pero Cidao y Bocao estuvieron notables. Una vez recompuestos, los béticos comenzaron a inquietar a su rival. Ivi pudo empatar en el 32, tanto que sí hizo Burrito en el 36'.

El tanto de Burrito inició la remontada bética. Eric Pérez, tras una gran acción individual, hacía el 3-4 acto seguido. Chaguinha, con Jaén ya con portero jugador, hacía el 3-5 a portería vacía. Burrito, en una situación similar, ponía el sexto. Y el malagueño cerraba la cuenta en el minuto 37 con su 'hat-trick' personal para finiquitar un soberbio partido de los verdiblancos.

Ficha técnica:

Jaén Paraíso Interior: Gozi, Mauricio, Piqueras, Mancha, Campoy -cinco inicial- Marcao, Antonio, Carlitos, José Mario, Mithyué y Bingyoba.

Real Betis Futsal: Nico Sarmiento, Rubén, Burrito, Elías, Eric -cinco inicial-, Cidao, Borja, Chaguinha, Ivi, Bocao, Raúl, Víctor Arévalo y Emilio Buendía.

Árbitros: Carrillo Arrollo y Cordero Gallardo. Amonestaron por los locales a José Mario y Mauricio. Vio la roja el también local Gozi.

Goles: 1-0 (11') Piqueras; 1-1 (15') Bocao; 2-1 (21') Borja Blanco, en propia puerta; 2-2 (26') Emilio Buendía; 3-2 (28') Mithyué; 3-3 (36') Burrito; 3-4 (36') Eric Pérez; 3-5 (36') Chaguinha; 3-6 (36') Burrito; 3-7 (37') Burrito.



Incidencias: Partido correspondiente a la 10ª jornada de Primera División de la LNFS disputado en el Pabellón Municipal de La Salobreja.