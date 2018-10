Rafa Alkorta: "Ahora mismo, entrenar no está en mis planes"

Rafael Alkorta, exjugador del Athletic Club, el Real Madrid y la selección española, cumplió el pasado 16 de septiembre 50 años y esta temporada, según explica a ESTADIO Deportivo, también la vivirá ligada al fútbol, pero cerca de los micrófonos y no de los banquillos, los cuales compartió durante años con Míchel.

- ¿Qué hace ahora Rafael Alkorta?

- Estoy trabajando como comentarista en la Cadena Ser y en Gol, analizando los partidos.

- En dos ocasiones ha sido segundo de Míchel. ¿Está en su mente entrenar en estos momentos?

- Ahora mismo, puedo decir que entrenar no entra entre mis planes.

- Se habló mucho de su marcha del Athletic al Real Madrid ¿Cómo vivió esos momentos en los que la afición quería que se quedara y el club venderle, supuestamente para sanear la economía?

- El Athletic me vendió al Real Madrid en la 87/88 y me tuve que ir de Bilbao. No sé si realmente fue por un tema económico, como se rumorea en diversos medios, pero las formas para mí no fueron las correctas porque me vendieron sin decirme nada.

- ¿Cree que los jugadores tendrían que decir lo que realmente piensan? En asuntos como el de la destitución de Lopetegui, en temas políticos que influyen en el fútbol...

- Los jugadores sabemos que, cuando estamos en activo, no nos podemos meter en líos, porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que te depara el futuro.

- ¿Son similares los casos de Javi Martínez o Fernando llorente al que usted vivió?

- No se puede generalizar. Hay aficionados que entienden que haya jugadores que se quieran marchar y otros muchos que no. Cuando viene un equipo grande y paga las cláusulas, no se puede hacer nada contra eso.

- ¿Cómo recuerda su gran tándem con Hierro?

- Fue la mejor temporada de mi vida. Sólo falté a dos partidos en todo el año y encima ganamos la Liga, tuve a mi lado quien, para mí, es el mejor central que he visto en mi vida, Fernando Hierro.

- ¿Cuál sería para usted el mejor jugador de su época y el mejor entrenador?

- Ronaldo Nazario, sin duda alguna. Y de entrenadores que he podido tener, Fabio Capello y Javier Clemente

- ¿Cómo ve al Real Madrid y al Athletic esta temporada?

- El Real Madrid se está intentando moldear con el juego de su nuevo entrenador, intentando ser un equipo compacto. El Athletic también acostumbrándose a Berizzo, que es diferente a Ziganda. En definitiva, ambos equipos se están acostumbrando al nuevo juego diferente al de sus anteriores entrenadores.

- En su página web habla de los obstáculos y de los sacrificios... Me gustaría saber qué sacrificio importante ha superado a lo largo de su vida.

- El sacrificio es el perderte una adolescencia normal, como la puede tener cualquier joven, ya que no puedes hacer lo mismo que tus amigos del colegio o del instituto.