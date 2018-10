Giménez no jugará contra el Betis

Giménez tiene una lesión muscular y no irá convocado con Uruguay

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez, que se tuvo que retirar lesionado del partido de Liga de Campeones de este miércoles contra el Brujas belga, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo que provocará que no pueda viajar con su selección y que sea baja para el partido contra el Betis.

El zaguero charrúa, que se retiró en el descanso del partido de ayer, se sometió este jueves a una resonancia magnética que ha revelado una "lesión en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo", según el comunicado que publicó el Atlético de Madrid.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, por su parte, indicó a través de su página web oficial que la lesión "inhabilita" a Giménez para jugar en los partidos de su selección contra Corea y Japón durante las próximas fechas internacionales.

Aunque el parte médico del Atlético no indica el grado de la lesión ni la duración de la baja, su ausencia de la convocatoria indica que no probablemente no pueda jugar el partido del próximo domingo contra el Betis.

El conjunto rojiblanco también sufrió ayer la lesión del delantero hispanobrasileño Diego Costa, del que aún no ha ofrecido información pero que no ha sido convocado por la selección española por esa dolencia, según confirmó el seleccionador Luis Enrique Martínez.