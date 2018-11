Van der Vaart: "No quería ser la próxima versión de ningún jugador"

Rafael Van der Vaart ha tomado la decisión de colgar las botas debido a una lesión de la que no ha logrado recuperarse y, por ello, ha aprovechado para repasar su carrera en una entrevista de 'FourFourTwo'. Entre los temas a tratar ha estado el paso por los clubes españoles, Real Madrid y Real Betis, su relación con Ibrahimovic e incluso la final entre España y Holanda.

El holandés, en primer lugar, comentó que su relación con Ibrahimovic en el Ajax no era buena, pero guarda una anécdota del momento en el que le dijo que le iba a romper las piernas: "Zlatan lo dijo a todos. También es cierto que en esa época las cosas simplemente no funcionaban entre nosotros dos, pero preferiría estar en un equipo con personas que sean honestas, como él, incluso si eso significa que hay algunas discusiones. Pero no hubo un momento específico en el que nos peleamos, generalmente no nos llevamos bien".

Van der Vaart será recordado como una leyenda del fútbol, pues incluso fue comparado con Cruyff, con el que comparte nacionalidad. Sin embargo, al futbolista no le gustó que le establecieran semejanzas con nadie, quería se recordado por lo que era él: "No quería ser la próxima versión de ningún jugador, quería establecer mi propio nombre". Aun así, no dudó en llenarse de halagos al hablar del que fue futbolista y entrenador: "Cuando era más joven, siempre supe que era un jugador bastante bueno, pero era imposible prever qué llegaría tan lejos. Tenía un pie izquierdo y una visión como nadie más, pero no era el más rápido y mi pie derecho no era tan bueno, por lo que había cosas en las que tenía que trabajar. Siempre he dicho que el único cambio que habría sido bueno sería que hubiera sido un poco más rápido".

El centrocampista aterrizó en Madrid en la temporada 2008/2009, donde su vida cambió completamente y dio un salto de gigante en su carrera profesional: "En general, lo pasé muy bien allí, pero sí, fue muy difícil salir a algún lugar de Madrid sin que me reconocieran todo el tiempo. En Londres fue un problema menor, y aquí en Dinamarca es aún más tranquilo. Pero generalmente es agradable cuando la gente se acerca a ti o conversa un poco, aunque no estoy demasiado interesado en las multitudes. Sin embargo, no me quejo de eso, porque si realmente no quieres ese estilo de vida, deberías seguir siendo un futbolista aficionado".

En cuanto a lo futbolístico en su etapa merengue, destacó que con Juande Ramos no gozó de muchos minutos "No hubo problemas pero no era mi entrenador favorito. No hubo un entendimiento mútuo. Él jugaba de una manera que no era el estilo que yo asociaba al Real Madrid y tampoco se adaptaba a mi manera de jugar". Sin embargo, tras su amarga salida después de dos temporadas vistiendo la camiseta blanca, guarda con mucho cariño esos años de su vida futbolística: "No fue fácil. Pellegrini me dijo que yo era su quinta elección en mi posición preferida detrás de Guti, Kaká, Granero y Raúl. Estuve un tiempo entrenando aparte, pero una vez se cerró el marcado, volví al grupo. Al final, fui titular e hice buenos partidos. La gente podrá decir que no alcancé el éxito en el Real Madrid, pero miras las estadísticas y ves que jugué bastante y anoté muchos goles. Cuando recuerdo mi etapa en el Madrid, lo hago con mucho cariño".

Tampoco se olvidó de su llegada al club bético en la 2015/2016, en la que influyó mucho la cercanía con su familia. "Fue genial que mi abuela estuviera allí. Mis abuelos por parte de madre son españoles y no viven lejos de Sevilla asi que vinieron a ver mi presentación. También lo hicieron cuando fiché por el Madrid. Fue genial que pudieran venir", confesaba Van der Vaart.

Finalmente, comentó el enfrentamiento entre Holanda y España en la final del Mundial en 2010, en la que La Roja salió victoriosa: "Howard Webb tuvo un partido difícil. Cuando quedaban uno o dos minutos de la prórroga, teníamos una falta a favor y cuando tiró Sneijder el balón se desvió pero dieron saque de puerta para España. No podíamos creerlo. Poco después, España metió el balón en nuestra área, no despejamos bien y traté de salvar la situación pero era demasiado tarde".