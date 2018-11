Messi, Pichichi de la Liga 2017-18, se lleva también el MVP

Barcelona, 12 nov (EFE).- El delantero del Barcelona Lionel Messi, 'Pichichi' de LaLiga Santander 2017-18, también fue elegido por los aficionados como el jugador más valioso del campeonato.



El astro argentino recibió este lunes ambos galardones, en la gala de los Premios Marca de Fútbol 2017-18 que se celebró en el Convento de Los Ángeles de Barcelona.



"La Liga está más competitiva que nunca. Nada es fácil, cualquiera puede ganar a cualquiera y eso es bueno para la Liga y para el espectador", manifestó Messi tras recoger el Trofeo Di Stefano al mejor jugador y el Pichichi por los 34 tantos marcados el curso pasado.



El '10' azulgrana reapareció este domingo en la inesperada derrota de su equipo ante el Betis (3-4), tras recuperarse de una rotura en el radio de su brazo derecho que le tuvo tres semanas de baja.



"Al principio todavía tenía un poquito de miedo, pero a medida que fue pasando el partido me fui encontrado mejor", explicó sobre las sensaciones que tuvo al volver a la competición.



Éste es el quinto Trofeo Pichichi que gana Messi en su carrera, uno menos que los seis que logró el mítico Telmo Zarra. Precisamente, el Trofeo Zarra al máximo goleador español fue para el delantero del Celta Iago Aspas (22 tantos), que no pudo recoger el premio al estar concentrado con la selección española.



Quién sí estuvo presente en la gala fue el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, quien recogió su tercer Trofeo Zamora consecutivo, por los 22 goles encajados el curso pasado.



Oblak quiso agradecer "a todo el equipo, al cuerpo técnico y a la afición" la consecución de este nuevo galardón. "No lo he conseguido solo; ellos me han ayudado muchísimo", precisó.



El Trofeo Miguel Muñoz al mejor entrenador de LaLiga Santander fue para el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, que se lo llevó por segunda vez en su carrera, y el Guruceta para el colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande.



El defensa del Levante José Manuel Rodríguez 'Chema' recogió el Trofeo Gol de Oro, pues su volea por toda la escuadra ante la Real Sociedad fue el tanto más votado por los aficionados como el mejor de la temporada 2017-18.



En LaLiga 1/2/3, el delantero del Valladolid Jaime Mata fue distinguido con el Trofeo Pichichi y también el Zarra; el Zamora fue para el portero del Murcia Alberto Cifuentes; el entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', recogió el Premio Miguel Muñoz por su ascenso con el Huesca, y el Guruceta fue, por tercera vez en su carrera, para Jorge Valdés Aller.