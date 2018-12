´Maravilla´ Martínez: ´Deberíamos ver el fútbol como lo que es: un juego´

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- El corazón de Sergio 'Maravilla' Martínez late por el boxeo. Sin embargo, en estos días otro deporte acapara su atención porque su equipo, River Plate, está a punto de jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores en Madrid ante su clásico rival: Boca Juniors.

El exboxeador argentino, que está cerca de volver a pelear profesionalmente, aseguró en una entrevista con Efe que se siente "muy identificado" con el entrenador Marcelo Gallardo, que es "una lástima" que la final de la Copa Libertadores se defina en Madrid y que los hinchas deberían volver "a ver el fútbol como lo que es: un juego, nada más".

Pregunta: ¿Cómo se hizo hincha de River Plate?

Respuesta: Me hice hincha de River seguramente por mi padre. La influencia de mi padre en mi infancia y en mi vida fue quizá muy fuerte. Me hice hincha de River, como él.

P: ¿Qué jugador admiraba cuando era chico?

R: En Argentina, o por lo menos el hincha de River, siempre idolatra a Norberto Alonso como probablemente el mejor de la historia, aunque yo soy de la época de Enzo Francescoli. Yo lo viví más a Francescoli. No es que sea más de Francescoli, pero sí lo viví un poco más a él.

P: ¿Qué jugador le gusta de los que están ahora en el equipo?

R: Hoy me siento muy identificado con (el entrenador Marcelo) Gallardo, con el esquema de juego. Yo soy de la época de Gallardo como jugador, me parecía fantástico. Era, salvando las distancias, un jugador similar o con características similares a Iniesta.

P ¿Qué opina de que la final se juegue en Madrid?

R: Es una lástima. Yo vengo justo de Madrid para ver la final en Argentina y se me va para allá el partido. Me parecen lamentables las razones. Creo que fue una muestra más de lo que es parte de nuestra sociedad y el enfoque que tenemos con la agresividad y la violencia con la que vivimos el fútbol. Me parece lamentable, me parece muy triste.

P: ¿Por qué considera que hay tanta violencia alrededor del fútbol y no de otros deportes, como, por ejemplo, el boxeo?

R: Porque es mucho más masivo, por eso pasa lo que pasa. Debe haber otros factores más. En el fútbol hay muchísima más gente, pero en el boxeo la violencia no existe, no existe la rabia, la bronca, no existe eso. Cuando hay un combate de boxeo el público enfervorizado trata de volcar su energía para apoyar a su boxeador, no para destruir al rival. Acá en el fútbol lo que pasa es que con la energía nuestra muchas veces queremos destruir al rival. Me parece que eso pasa.

P: ¿Qué mensaje le daría a los hinchas?

R: Nos tendríamos que tomar las cosas con muchísima más liviandad cuando de un partido de fútbol se trata. Tendríamos que disfrutar, es un juego. Cuando uno es pequeño, cuando es niño, cuando tenemos siete, ocho o diez años, jugamos con amigos del barrio y no nos importa el equipo de los otros chicos. Jugábamos todos juntos y jugábamos por jugar. Tendríamos que seguir viendo el fútbol de esa manera, por más que otro sector vea el fútbol como un negocio. El hincha tendría que verlo como lo que es: un juego, nada más.

P: ¿Qué prefiere, regresar al boxeo profesional con una victoria o que River Plate se consagre campeón de América en Madrid?

R: ¡No me hagas esa pregunta! (Se ríe) No sabría qué decirte. Yo pediría las dos cosas, River campeón de América y yo un regreso, sí señor.