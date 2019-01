Frank de Boer ocupa el puesto de Martino como entrenador del Atlanta United

Atlanta (EE.UU.), 14 ene (EFE).- Los directivos del Atlanta United, actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), decidieron cambiar de estilo de juego de cara a la próxima temporada tras presentar hoy al holandés Fran de Boer como nuevo entrenador que ocupe el puesto el argentino Gerardo "Tata" Martino.

De Boer, quien fue despedido por el Inter de Milán después de menos de tres meses en el puesto y duró sólo cuatro partidos de la Premier League al frente del Crystal Palace, dijo que el nuevo equipo al que llega tiene mejor organización que los dos clubes europeos que dirigió de forma fugaz.

Ahora, después de ese par de experiencias breves en el banquillo, De Boer tiene la oportunidad de revivir su carrera con el equipo actual campeón de la MLS, que en apenas dos temporadas en la liga ya consiguió el título y estableció también la marca de asistencia de aficionados a sus partidos disputados en el nuevo campo del Mercedes-Benz Stadium.

De Boer, de 48 años, admitió en la presentación a los medios de comunicación estadounidenses que tenía una oportunidad de redención, mientras enfatiza que sus posibilidades de éxito son mucho mayores en Atlanta que en otras ligas profesionales.

"Por supuesto, tienes que aprender de tus errores, pero también sobre organizaciones que no son buenas y no están organizadas y estructuradas como Atlanta United", declaró el técnico holandés durante una conferencia de prensa que se realizó en el centro de entrenamiento del equipo.

De Boer no llegó para hacer una propia autocrítica de sus propios errores si no que fue categórico al decir que en las dos experiencias anteriores el "fallo" lo tuvieron las organizaciones a las que perteneció.

"No hubo cohesión entre todos los departamentos. Todo estaba separado. Ahora, tenemos la sensación de 'OK, no tengo que buscar el cadáver en el armario o detrás del armario'. Todo está muy claro y estructurado", valoró De Boer.

Tras representar a Holanda en 112 partidos internacionales, de Boer comenzó a entrenar después de que terminó su carrera como jugador, lo que llevó al Ajax holandés a un récord de cuatro títulos consecutivos de liga.

Pero tras incorporarse en el 2016 al Inter, De Boer no logró igualar el éxito que tuvo en su país natal. El club italiano tuvo problemas tanto en la Serie A como en la Europa League, lo que lo llevó a su despido el 1 de noviembre, con el club clasificado en el puesto número 12.

El tiempo que De Boer se mantuvo en el cargo fue de apenas 85 días.

El verano siguiente, De Boer fue contratado por Crystal Palace de la Premier de Inglaterra y a pesar de las modestas expectativas: el equipo venía de una posición número 15 en la temporada anterior, terminando solo cinco puntos por encima de la zona de descenso, su trabajo tampoco convenció a nadie.

El entrenador holandés fue despedido rápidamente después de que Crystal se convirtiera en el primer equipo en 93 años en perder sus primeros cuatro partidos en la competición de liga en anotar un gol.

Su llegada al Atlanta United le va a permitir tener una posición muy diferente, ya que se ha convertido rápidamente en la franquicia insignia de la MLS dentro y fuera del campo.

El equipo tiene una estructura de poder clara, liderada por el propietario Arthur Blank, que también en dueño de los Falcons de Atlanta, que militan en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el presidente del equipo, Darren Eales, y el director técnico, el argentino Carlos Bocanegra, una configuración que resultó atractiva para De Boer y decisiva a la hora de aceptar el cargo.

"Para mí, eso es mucho más fácil", admitió De Boer. "Las cinco temporadas y media en las que trabajé para el Ajax como entrenador... me costó menos energía que los ocho meses en el Inter y el Crystal Palace. Ya estaba empezando a tener canas".

Pero su reto con el Atlanta United es que llega a un equipo campeón, título que han logrado en apenas dos años de entrar a formar parte de la MLS, gracias al excelente trabajo que realizó Martino, quien dejó al equipo para irse como nuevo entrenador de la selección de México.

Martino inculcó un estilo de juego de ataque que fue un gran éxito entre los fanáticos y un gran éxito en el campo, y emocionó a la ciudad al apoderarse del campeonato de MLS el pasado diciembre tras vencer en la final por 2-0 a los Timbers de Portland.

Los directivos del Atlanta United están convencidos que han elegido al técnico "ideal" para que el equipo pueda crecer aun más en su estilo de juego ofensivo y a la vez adquirir también mayor poder físico, que es el que realmente predomina en la MLS ante la falta de jugadores que posean un gran técnica.