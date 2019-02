De los Mozos pide disculpas por "los insultos y amenazas" vertidos el domingo

El entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos, ha pedido disculpas a los medios de comunicación por "los insultos y amenazas vertidos el pasado domingo", cuando se enfrentó a un redactor de Radio Aranda antes de la rueda de prensa posterior al partido ante el Santa Marta, de Tercera división.

A través de un comunicado, De los Mozos ha hecho extensivas sus disculpas a todas aquellas instituciones, entidades, socios y aficionados que hayan podido sentirse ofendidos por su comportamiento.

En el escrito, el propio club se suma a la petición de perdón y al rechazo a cualquier tipo de violencia con el ánimo de zanjar de una vez por todas cualquier polémica.

"Queremos transmitir a nuestra afición, socios, patrocinadores y a todas aquellas personas que forman parte del club, nuestra responsabilidad por ser una institución de referencia en el ámbito deportivo, social y formativo", subraya la Arandina CF en el comunicado, recalcando que los valores vinculados al club son responsabilidad, humildad, respeto, esfuerzo y compañerismo.

La difusión de este escrito ha coincidido con una comparecencia de los jugadores del primer equipo de la Arandina CF, en la que han leído un comunicado, sin aceptar preguntas, en el que lamentan las declaraciones de su entrenador pero le manifiestan su apoyo.

Leído por Carlos Alonso 'Zazu', capitán del equipo, arropado por todos sus compañeros, en el mensaje lamentan profundamente las declaraciones del 'míster', que iban dirigidas a un medio de comunicación concreto y no a todos en general; y no comparten sus formas, asegurando que De los Mozos ya ha reconocido públicamente que sus palabras no tienen justificación.



"No obstante, consideramos que cuando en las ruedas de prensa, en vez de hablar del liderato y de los récords alcanzados por el equipo con un duro esfuerzo, las preguntas van dirigidas a noticias extradeportivas, el único objetivo es el de intentar desestabilizar la buena armonía del vestuario", aseveran.



Asimismo, manifiestan su apoyo al entrenador, al que consideran responsable de haber alcanzado el liderato del Grupo VIII de la Tercera división y de quien destacan que siempre les ha respaldado, tanto en lo profesional como en lo personal. "No somos un equipo, somos una familia y nos duele que su imagen no se corresponda con la realidad diaria que vivimos junto a él", indican.

Consideran que en un estado de derecho en el que existe la presunción de inocencia, se ha realizado un juicio paralelo, al que se ha condenado a la plantilla del primer equipo de la temporada pasada y la actual, sufriendo constantes insultos, humillaciones y vejaciones en muchos campos de fútbol y sin que nadie se haya interesado por su situación.

Por último, advierten de que se mantendrán ajenos a las situaciones polémicas extradeportivas, "a no ser que desde ciertos sectores se intente destruir nuestro sueño y nuestro esfuerzo de ascender a Segunda B", y reiteran que sienten como propios los colores de la Arandina CF y seguirán luchando por el ascenso.