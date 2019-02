Rubiales: "Es importante que España sea fuerte en Europa"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, destacó que es "importante que España sea fuerte en Europa y que Europa sea fuerte con España" tras su elección como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en el Congreso celebrado en Roma.



Rubiales agradeció el respaldo de 47 de las otras 54 asociaciones que junto a la española forman la UEFA, "prácticamente el 90" por ciento, y destacó que prueba "haber hecho bien el trabajo y los cambios que se están haciendo en la Federación", tras haber llegado a la presidencia de la Española el pasado mayo. "Hemos tratado de estar cerca de todos los países y me alegro porque es importante que España sea fuerte en Europa y que Europa sea fuerte con España. Estar en el Comité Ejecutivo es importantísimo y vamos a llegar con humildad, ilusión, trabajo y a estar a disposición del presidente para llevar el mensaje de UEFA a donde sea necesario", dijo.



En declaraciones difundidas por la RFEF, Rubiales refrendó al cien por cien el discurso del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reelegido también ayer en Roma para un segundo mandato hasta 2023, especialmente cuando habló "de la pirámide del fútbol. "Nosotros en España hemos hablado mucho de ello y esto significa que la gente de la base, la mas humilde, tiene que nutrirse de lo que consigue el fútbol más poderoso. Quiero dar las gracias a cada uno de los presidentes y trabajadores de las territoriales, porque ellos son los que de verdad construyen cada día desde abajo el fútbol en España. La elite es la elite y hay que estar siempre apoyando al fútbol español, pero sin ese trabajo sería imposible", añadió.



Rubiales, que como miembro del Ejecutivo visitará a otras federaciones para conocer sus inquietudes y experiencias, se mostró dispuesto a "aprender" de quienes llevan más tiempo que él en este órgano y a "trabajar con humildad", para que España no deje de tener peso en el fútbol europeo. "España ya estaba muy cerca o prácticamente en la excelencia del fútbol y queremos con humildad no renunciar a estar en la excelencia en todas las cotas, finanzas, transparencia buena gobernanza, mujer... No vamos a dejar de hacer una federación cada día más fuerte y cada vez mejor. Europa quiere seguir siendo líder, solidaria y modernizarse cada día más y yo estoy orgulloso de ser una pequeña parte de esta puzzle", añadió.