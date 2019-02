Monterrey extiende su invicto y se consolida como líder del Clausura mexicano

México, 17 feb (EFE).- Los Rayados de Monterrey se afirmaron este fin de semana como líderes y únicos invictos del torneo Clausura mexicano al vencer el viernes por 2-3 al Morelia en el comienzo de la séptima jornada.

El argentino Rogelio Funes Mori lidera con siete la clasificación de goleadores luego de aportar un doblete.

A los dos de Funes Mori se sumó el tanto del mexicano Carlos Rodríguez en la victoria de los Rayados, que suman 17 puntos producto de cinco triunfos y dos empates.

Su más enconado rival, Tigres, es segundo con 16.

Con dos goles el francés André Pierre Gignac y uno del ecuatoriano Enner Valencia, los pupilos del entrenador brasileño Ricardo Ferretti derrotaron por 2-3 al Necaxa.

El ecuatoriano Ángel Mena confirmó el sábado su buen momento al convertir dos goles y dar una asistencia en la goleada del León por 3-0 al Toluca.

El triunfo aupó al equipo del entrenador Ignacio Ambriz al tercer lugar.

Mena anotó un penalti, marcó otro en el minuto 93 pero antes sirvió a José Juan Macías. El ecuatoriano llegó a seis anotaciones y alcanzó en el segundo lugar de la clasificación de goleadores al argentino de Necaxa Brian Fernández.

"Es un gran inicio de torneo. Las cosas me van saliendo bien, pero no he ganado nada, y el equipo necesita más de mí. Estamos todos pasando un buen momento, nos sentimos contentos al jugar y felices de lo que hacemos en la cancha", dijo Mena.

En dos de los partidos más esperados del fin de semana, las Chivas de Guadalajara golearon por 3-0 al Atlas y los Pumas derrotaron por 1-0 al campeón América.

Alexis Vega anotó tres goles y lideró el ataque de las Chivas del estratega paraguayo José Saturnino Cardozo, que es cuarto de la clasificación.

Más cerrado fue el triunfo de los Pumas, con un golpe de cabeza del paraguayo Carlos González que marcó el destino de un duelo parejo, con mucha acción en la mitad de la cancha. Pumas ascendió al undécimo lugar con 9 puntos, misma cantidad que América, décimo.

El Santos Laguna vino de atrás y con goles del argentino Hugo Nervo y el ecuatoriano Ayrton Preciado aventajó por 1-2 al Cruz Azul en su mismo estadio.

Con paciencia, el Santos no se desordenó cuando recibió un gol en contra del argentino Milton Caraglio y superó a los celestes que llegaron a tres partidos sin ganar. Santos subió al sexto lugar y Cruz Azul bajó al decimocuarto.

En otros resultados, Tijuana goleó por 3-0 al Veracruz, Puebla empató 1-1 con Pachuca y el Lobos Buap superó hoy por 3-1 al Querétaro que llegó a siete derrotas en siete apariciones.