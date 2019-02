Árbitros y VAR para la próxima jornada

El Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer este lunes los árbitros encargados de dirigir los partidos de la próxima jornada en LaLiga.

El vasco De Burgos Bengoetxea será el encargado de arbitrar el duelo entre la SD Huesca y el Sevilla FC, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de marzo, dento de la 26º Jornada de LaLiga Santander. En el VAR estará el catalán Estrada Fernández.

Por otro lado, el partido entre el Real Betis contra el Getafe CF será arbitrado por el valenciano Marínez Munuera y en el VAR estará el catalán Álvarez Izquierdo. El partido se disputará el próximo domingo 3 de marzo en el Benito Villamarín.

Arbitraje en la 26º Jornada de LaLiga Santander:



Rayo Vallecano-Girona Jaime Latre (C.Aragones)



. VAR: Melero López (C. Andaluz)



Espanyol-Valladolid Cordero Vega (C. Cántabro)



. VAR: Iglesias Villanueva (C. Gallego)



Villarreal-Alavés Munuera Montero (C. Andaluz)



. VAR: Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)



Huesca-Sevilla De Burgos Bengoetxea (C. Vasco)



. VAR: Estrada Fernández (C. Catalán)



Real Madrid-Barcelona Hernández Hernández (C. Canario)



. VAR: Mateu Lahoz (C. Valenciano)



Eibar-Celta Cuadra Fernández (C. Balear)



. VAR: Undiano Mallenco (C. Navarro)



Betis-Getafe Martínez Munuera (C. Valenciano)



. VAR: Álvarez Izquierdo (C. Catalán)



Real Sociedad-Atco. Madrid González González (C. Castellano-Leonés)



. VAR: González Fuertes (C. Asturiano)



Valencia-Athletic Club Medié Jiménez (C. Catalán)



. VAR: Del Cerro Grande (C. Madrileño)



Leganés-Levante Gil Manzano (C. Extremeño)



. VAR: Prieto Iglesias (C. Navarro). EFE