Casemiro defiende a Solari, elogia a Vinicius y se acuerda de Lopetegui

Sao Paulo, 4 mar (EFE).- El centrocampista Casemiro, del Real Madrid, dijo que su entrenador, Santiago Solari, "intenta ser justo con todo el mundo", elogió a su compatriota y compañero de vestuario Vinicius Júnior y elogió al extécnico del equipo blanco Julen Lopetegui.

En una entrevista al canal 'Esporte Interativo' divulgada este lunes, el internacional brasileño afirmó que Solari es un "grandísimo entrenador" que "intenta ser justo con todo el mundo", al ser preguntado sobre cuál ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera.

En este sentido, indicó que "sería injusto" hablar de uno solo y recordó a José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y Rafael Benítez, cada uno con sus "características importantes".

"Con Zidane todos los jugadores tenían una relación con él de padre-hijo. Le considerábamos como un amigo y Solari está en la misma línea", expresó.

También se acordó del predecesor del técnico argentino en el banquillo del Real Madrid, Julen Lopetequi, quien, de acuerdo con Casemiro, es "un gran técnico y una gran persona".

"Lamentablemente no pudo continuar. Me ayudó mucho en el Oporto. Aquí en el Real Madrid las cosas no fueron bien. Es un buen entrenador y lo demostró con la selección española", aseveró.

Sobre Vinicius Júnior, quien se ha destapado como la gran ilusión del madridismo en su primer año en el club español, destacó que "lo está haciendo muy bien" y que le ayuda tener una "buena cabeza" y "estar centrado" en el fútbol.

"Sin duda es un tipo que escucha mucho, es humilde y ya demostró que es un jugador del Real Madrid, demostró que sí puede ser una estrella del Real Madrid y le pasamos confianza para ello desde el primer día", subrayó.

Casemiró agregó que Vinicius es considerado un jugador titular del equipo blanco y que "de aquí a tres años", si sigue por en el mismo camino, "puede ser uno de los mejores del mundo porque lo que está haciendo no es normal".

Sin embargo, advirtió que no se puede olvidar que tiene apenas 18 años y que aún "tiene que aprender muchas cosas" y recibir "muchos golpes", aunque remarcó que hasta el momento lo está haciendo de forma "increíble".

También halagó a uno de sus antiguos compañeros, el portugués Cristiano Ronaldo, ahora en el Juventus italiano, de quien dijo que es "uno de los mejores" jugadores "de todos los tiempos" y que "fue un placer" convivir con él.

La marcha Ronaldo dejó un vacío de goles en un Real Madrid que fue eliminado en la Copa del Rey a manos del Barcelona y ha dicho casi adiós a la Liga, aunque para Casemiro "es normal que un equipo tenga altibajos".

"Lo bueno es que ahora estamos creciendo. Estamos creciendo con una mejor forma de todos los jugadores y sabemos que ahora viene lo más bonito y lo más importante también (la Liga de Campeones). Tenemos rivales muy difíciles y estamos bien, centrados, queriendo ganar todos los títulos, pero es muy difícil", dijo.

El Real Madrid encara este martes la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Ajax con la ventaja de 1-2 conseguida en Amsterdam.

"Sabemos que tenemos que jugar un poco mejor, el resultado (de la ida) fue excelente para nosotros y claro lo más importante es clasificar, no importa cómo sea, y conseguir nuestro objetivo", apuntó.

Sobre ganar la cuarta Liga de Campeones consecutiva, afirmó que van a pensar "partido a partido" y al final ya se verá "lo que puede pasar".