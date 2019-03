El Barça ante el Betis con renovada moral, el Atlético a Bilbao con necesidad

Barcelona y Atlético de Madrid continuarán con su lucha por la liga española en la vigésima octava jornada con sendas visitas al Betis y al Athletic, si bien con dinámicas contrapuestas tras el acceso de los culés a cuartos de la Liga de Campeones tras superar al Olympique de Lyon (5-1) y la estrepitosa eliminación del Atleti ante el Juventus (3-0).

El Barça, líder de la tabla con 63 puntos, visitará el Benito Villamarín el domingo para mantener su racha impoluta en la competición liguera, donde no pierde desde principios de noviembre, cuando el propio Betis dio la sorpresa en el Camp Nou y se llevó un meritorio 3-4.

Más allá de la goleada por 5-1 al Olympique de Lyon en la Liga de Campeones, el Barcelona remontó al Rayo Vallecano en la anterior jornada de liga para acabar imponiéndose por 3-1.

La gran carga de moral blaugrana se ha visto empañada por la nueva lesión de Ousmane Dembélé: el delantero se rompió el bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido de Champions y será baja entre tres y cuatro semanas.

El Betis, que parecía sumido en una crisis después de su eliminación copera y de la Liga Europa, renació con la victoria en Balaídos de la jornada anterior (0-1) y afronta la visita del actual líder a tan solo un punto de los puestos que dan acceso a Europa, octavo con 39 unidades. Junior Firmo y Francis Guerrero serán bajas seguras y Antonio Barragán es duda por unas molestias en el pie.

El segundo clasificado, el Atlético de Madrid, con 56 puntos y a siete del Barcelona, visita San Mamés el sábado con el único objetivo de pelear LaLiga tras la debacle de Turín, donde Cristiano Ronaldo anotó tres tantos que eliminaron a los madrileños de la Liga de Campeones.

No se le da mal a Diego Pablo Simeone el Athletic de Bilbao, de hecho enlaza once partidos seguidos sin perder contra el conjunto vizcaíno, pero en esta ocasión contará con numerosas bajas en defensa.

Lucas Hernández, Filipe Luis y Santiago Arias no podrán viajar a Bilbao y Stefan Savic no sabrá hasta última hora si se suma a la convocatoria o no. La dinámica de los madrileños no es mala, cuatro victorias en las últimas cinco jornadas.

El Athletic se encuentra a mitad de la tabla, duodécimo con 34 puntos, y se ha impuesto como objetivo para final de temporada pelear por los puestos de Liga Europa. Los últimos resultados parecen haber truncado esas aspiraciones: en la jornada 27ª empató (1-1) frente al Espanyol y anteriormente cayó con estrépito en Mestalla. Iñigo Lekue, Iñigo Martínez y Aritz Aduriz son bajas confirmadas y Ander Capa está entre algodones por una lesión muscular.

Tras la destitución de Santiago Solari, el Real Madrid de Zinedine Zidane, actualmente tercero de la tabla con 51 puntos, recibe al Celta de Vigo el sábado. Será la primera vez que el francés, uno de los entrenadores más laureados de la historia del club, vuelva al banquillo del Bernabéu tras su salida el pasado verano.

En una temporada negativa para el Real Madrid, la llegada de Zidane puede revitalizar todas las estructuras del conjunto blanco, que en la pasada jornada goleó el Valladolid (1-4) en el Estadio José Zorrilla. A la espera de saber la situación de jugadores como Isco Alarcón o Gareth Bale, son bajas seguras las de Carlos Casemiro, Marcos Llorente, Vinicius Junior, Lucas Vázquez y Daniel Carvajal.

Dentro de las posiciones de descenso, 18º con 25 unidades, el Celta visitará uno de los estadios más complicados de LaLiga, con Francisco Escribá como revulsivo en el banquillo para obtener la permanencia.

El fin de semana pasado los vigueses perdieron en casa frente al Betis y llevan un punto de los últimos quince posibles. Dos de sus puntales, Iago Aspas y Hugo Mallo, se pierden el choque en Madrid.

El sorprendente Getafe de José Bordalás, cuarto clasificado con 45 puntos, visita Mestalla el domingo, donde ya fue eliminado por el Valencia de la Copa del Rey. Los azulones, que vienen de ganar al Huesca por 2-1, saltarán al césped valenciano con motivación extra por la creciente rivalidad entre ambos clubes. Markel Bergara y Amath Ndiaye son bajas y el guardameta David Soria es duda por una sobrecarga.

El Valencia, séptimo con 39 unidades, pelea de forma encarnizada por disputar el curso que viene competiciones europeas. No ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos pero ha empatado tres, lo que le penaliza bastante. Los defensores Ezequiel Garay y Facundo Roncaglia se perderán el choque.

El Estadio de Cornellà El Prat acogerá el domingo el Espanyol-Sevilla, donde los locales, asentados en la mitad de la tabla (undécimos con 34 unidades), pelean por acabar el curso lo más arriba posible, si bien los puestos europeos están a tan solo seis puntos. La pasada jornada los periquitos rascaron un punto de Bilbao y son bajas seguras las de Pablo Piatti, Sergio García, David López y Víctor Sánchez.

El Sevilla, sexto con 40 puntos, trituró a la Real Sociedad la semana pasada en el Sánchez Pizjuán (5-2) para acallar las críticas por el juego y la planificación deportiva. Manuel Agudo 'Nolito' y Sergio Escudero son bajas, mientras que el arquero Tomas Vaclik parece estar recuperado de su lesión en la cadera.

El Villarreal, a tan solo un punto de los puestos de descenso, pues actualmente es decimoséptimo con 26 unidades, disputa un encuentro vital por la permanencia frente al Rayo Vallecano (domingo, 18:30 horas). La anterior victoria frente al Levante por 0-2, y el presumible lleno del Estadio de la Cerámica, son grandes acicates para pelear por los tres puntos. Mario Trigueros, Daniele Bonera, Bruno Soriano y Mario Gaspar son bajas, mientras que Javier Fuego parece que tampoco llegará al partido.

La situación de Míchel en el banquillo del Rayo Vallecano parece depender del resultado de su equipo, penúltimo con 23 puntos, en su viaje a Castellón. Con seis derrotas en las últimas seis jornadas, los vallecanos se aferran a Raúl de Tomás para dar la sorpresa el próximo domingo. Únicamente Gorka Elustondo será baja por una rotura del cruzado en la rodilla derecha.

La Real Sociedad, el Alavés y el Eibar, aspirantes a los puestos de Liga Europa, jugarán contra el Levante (viernes), el Huesca (sábado) y el Valladolid (domingo) respectivamente. Los tres, además, se enfrentan a rivales que están inmersos en la lucha por no descender a la Liga 1|2|3.

Finalmente, el Leganés y el Girona, 13º y 14º, disputarán en Butarque el sábado un encuentro marcado por la ausencia de necesidades, ya que ambos clubes parecen disponer de una renta suficiente para no sufrir hasta el final de la temporada.

Partidos de la jornada 28 (hora gmt):

Viernes:

Real Sociedad-Levante UD (20:00 horas).

Sábado:

SD Huesca-D. Alavés (12:00 horas).

Real Madrid-RC Celta (15:15 horas).

Athletic Club-Atlético de Madrid (17:30 horas).

CD Leganés-Girona FC (19:45 horas).

Domingo:

SD Eibar-R. Valladolid CF (11:00 horas).

RCD Espanyol-Sevilla FC (15:15 horas).

Valencia CF-Getafe CF (17:30 horas).

Villarreal CF-Rayo Vallecano (17:30 horas).

Real Betis-FC Barcelona (19:45 horas).