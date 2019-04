Pedro López: "Me gustaría volver a disfrutar de un Mundial sub-20"

Madrid, 1 abr (EFE).- A un 2018 inolvidable para el fútbol femenino español, el técnico palentino Pedro López contribuyó con la captura de la medalla de plata en el Mundial sub-20, disputado en Francia, de la mano de una generación histórica en la que despuntaban Patricia Guijarro, Lucía García o Aitana Bonmatí.



Ellas cerraron en lo alto su etapa en las categorías inferiores de la selección española, donde siguen aflorando nuevos nombres, con nuevas ilusiones y nuevos propósitos, aunque la posibilidad de alcanzar otra final, a dos años vista, se intuye lejana.



El remozado combinado español empieza a andar nuevamente el camino. Entre el 3 y el 9 de abril, en la Ronda Elite de Santiago de Compostela, deberá sellar su billete para el Europeo sub-19 que se disputará el próximo verano en Escocia y que a su vez es clasificatorio para el Mundial sub-20 de 2020.



Los conjuntos de Serbia, Hungría y República de Irlanda serán sus rivales en un minitorneo que concederá una sola plaza.



"Todo el mundo recuerda el Mundial sub-20, la final, la medalla de plata y la repercusión que tuvo. Pero empecé a rebobinar para ver cómo se llegó a esa final (...) y la Ronda Elite fue supercomplicada. No puedes fallar en un partido siquiera", recordó Pedro López en una entrevista a EFE.



- Pregunta (P): ¿Se podría decir que esta Ronda Elite marca el comienzo de un nuevo ciclo?



- Respuesta (R): En la charla de bienvenida les recordé a las jugadoras la anterior Ronda Elite porque todo el mundo recuerda el Mundial sub-20, la final, la medalla de plata y la repercusión que tuvo. Pero empecé a rebobinar para ver cómo se llegó a esa final. Para el Europeo de Irlanda del Norte nos clasificamos en una Ronda Elite supercomplicada, que jugamos en Hungría. En el tercer partido nos jugábamos todo contra Bélgica, un equipo supercompetitivo. No nos valía el empate y había mucha tensión.



Jugamos en un campo complicado, hacía calor y el césped estaba seco, largo y lento. Patricia Guijarro se lesionó en el descanso y en la segunda parte expulsaron a Aitana Bonmatí. Fue la acción que le costó los tres partidos famosos. Solo nos fijamos en la final del Mundial, pero para llegar allí la Ronda Elite fue supercomplicada. No puedes fallar en un partido siquiera.



- P: ¿Es un minitorneo más peligroso de lo que parece, puesto que reparte solo una plaza para el Europeo?



- R: La experiencia ya nos da para ir administrando este tipo de campeonatos. Hemos tenido este sorteo gracias a que éramos cabeza de grupo, por el coeficiente de años anteriores o por el resultado que tienes en primera fase.



Ya te quitas en Ronda Elite a Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra, pero en la fase de grupos de una fase final puedes perder un partido. En una Ronda Elite, no. Tienes un día malo, se te lesiona alguien o te metes un gol en propia puerta y estás fuera y no tienes ni Campeonato de Europa ni Campeonato del Mundo. No tener margen de error te exige al máximo.



- P: ¿Qué implica jugar en casa?



- R: He estado viendo las instalaciones en Galicia y está todo perfecto. Quiero decir que la responsabilidad cae sobre nosotros completamente porque el hotel y la comida están genial, el campo de entrenamiento está muy bien y el campo de juego es ideal para nosotros. Vamos a poder ponerle las dimensiones que queremos, con el largo de césped que queremos y regado como nos gusta. Vamos a intentar hacer un buen papel y estar a la altura.



- P: ¿Usted se colocó a sí mismo el listón en lo más alto, por el hecho de haber llevado a la selección española a la final de un Mundial sub-20?



- R: No sé cómo llamarlo, pero me gustaría volver a disfrutarlo. Tanto el Europeo, como el Mundial. Me gustaría volver a disfrutar de ese tipo de experiencias.



- P: ¿Qué destaca de la actual generación sub-19?



- R: Aparte de ser un equipo muy completo en todas las posiciones para nuestra forma de jugar, son jugadoras muy inteligentes a la hora de interpretar las situaciones de juego y nuestro potencial.



- P: Muchas juegan en Primera División y algunas tienen incluso la experiencia de haber jugado en grandes estadios como Anoeta, San Mamés o el Wanda Metropolitano. ¿Ahora las jugadoras llegan más preparadas a la selección sub-19?



- R: Recuerdo años atrás en los que las jugadoras de categoría sub-19 no tenían protagonismo en la Primera División y ahora muchas jugadoras de esta selección son titulares en equipos de Primera División. Tienen un repertorio de nivel competitivo alto, que les sirve para partidos internacionales.



Lo que dices de los escenarios es superimportante. El año pasado, cuando se jugó en el Wanda Metropolitano el partido entre el Atlético de Madrid y el Madrid CFF, algunas jugadoras vinieron la semana siguiente a entrenar con unas sobrecargas musculares fuera de lo normal. No era solo del partido sino del contexto, de los días previos, de esa tensión acumulada ante un escenario que te puede tensionar tanto si no tienes experiencias para poder administrarlos.



Están aprendiendo y mejorando. La propia Laia Aleixandri me decía que había diferencia entre el partido de enero en San Mamés y el más reciente en el Wanda Metropolitano. Cuantas más experiencias tengan, cuando lleguen a jugar con la absoluta o cuando jueguen en un estadio lleno, ya sea en un Europeo, un Mundial o un partido de Liga, van a saber centrar su atención en el juego.



- P: En Santiago jugarán en un estadio que lleva el nombre de una futbolista, Vero Boquete. ¿Es otro estímulo para las jugadoras?



- R: Sí, por supuesto. Cuando vimos dónde se jugaba, a ellas les encantó la idea y es que es un símbolo de la realidad actual del fútbol femenino, de la evolución y del impacto social que está teniendo. Además, es una muestra de cariño hacia una jugadora en concreto que ha conseguido y que está consiguiendo tanto en el fútbol femenino. Es como un símbolo del fútbol femenino actual.



- P: ¿Quién es, para usted, Vero Boquete?



- R: Es un referente del fútbol femenino español. Ha hecho mucho por este deporte y lo sigue haciendo. Seguro que cuando dentro de unos años deje de jugar a fútbol lo seguirá siendo desde otra faceta porque está muy involucrada con el fútbol femenino.



Lucía Santiago