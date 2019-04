Jémez: "Hemos recobrado mucha confianza y estamos un punto más cerca"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este martes que, aunque la permanencia está "difícil", han "recobrado mucha confianza" y tras el empate frente al Betis y los resultados de la última jornada están "un punto más cerca" de ese objetivo.



El Rayo Vallecano es penúltimo de la clasificación con 24 puntos, a cinco de la salvación que marca el Villarreal con 29, con el que además tiene pérdida la diferencia de goles. "No va a ser fácil, vamos que está jodido de cojones, pero hay que tener esperanza y el otro día hubo argumentos para pensar que podemos pelear la permanencia y recortar tantos puntos en tan poco tiempo. Si no confiara en este equipo ni hubiera venido y sabéis que yo no miento", dijo Jémez.



"Al Rayo le he visto muchos partidos y sabía que todos estaban demostrando que eran mucho peores de lo que realmente son. El otro día me demostraron que tenían guardadas cositas que hemos conseguido sacar", señaló el entrenador del Rayo en alusión al partido frente al Betis. "Nos tenemos que agarrar a cualquier cosa medianamente buena que nos ocurra. Indudablemente ganar hubiera sido mejor, pero hemos recobrado mucha confianza en nosotros mismos y hemos demostrado que teníamos dentro más de lo que habíamos dado hasta ahora", comentó. "Además volvimos a enganchar con nuestra gente y estamos un punto más cerca. Yo firmaría ir recortando un punto cada jornada y vamos a agarrarnos a lo bueno y positivo. Dije que puntito a puntito no nos iba a valer, hay que ir un poco más deprisa, pero jugando como el otro día podemos ganar también. No vamos a tener siempre esa mala suerte del Betis", confesó.



El siguiente rival del Rayo es el Eibar, undécimo con 36 puntos y con la permanencia también como objetivo. "El Eibar te obliga a competir a un nivel altísimo. Tenemos que saber que será difícil, tendremos que apretar y debemos interpretar bien cada momento del juego. Es un equipo que sabe aprovecharse bien de las acciones a balón parado y de los errores rivales. Si les damos facilidades para embotellarnos en nuestro área no tenemos nada que hacer", declaró. "Hay que jugar mucho en su campo, defender bien y que nos dure el balón para hacerles daño, porque ellos son intensos en el esfuerzo. Eso puede ser una de las claves para llegar a portería contraria", manifestó.



Para este partido, Paco Jémez no puede contar con el delantero argentino Franco Di Santo, expulsado en el partido frente al Betis por decirle al árbitro que era "malísimo". "Cada uno paga por sus pecados y ha cometido un error que le ha costado caro a él, al equipo y quizá le pase factura en los próximos partidos. Sé que no lo ha hecho con mala intención, pero debemos ser dueños de nuestros actos porque le quita posibilidades al equipo. Le resta y eso no lo puedo permitir. A Eibar va otro compañero en la convocatoria y veremos luego qué pasa", concluyó.