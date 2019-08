Machín: "Casi todos los entrenadores han renovado, toca esperar"

Pablo Machín, ex entrenador del Sevilla, pasaba en la noche de ayer por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'. El técnico soriano centró su comparecencia en el tema táctico aunque también quiso tratar su situación laboral actual.

Tras su paso por Nervión, Machín no ha encontrado un nuevo paradero a pesar de que las ofertas sí que han llegado: "Hay varias circunstancias. El mercado nacional, que es el que yo priorizo, se ha movido poco. Prácticamente casi todos los entrenadores han renovado y toca esperar. Llamadas, afortunadamente, han habido pero hemos considerado que no eran proyectos a valorar", afirmaba.

Sobre si su próximo proyecto se asemejará más al nivel de su último trabajo en el Sevilla o, por el contrario, será más parecido al Girona repondía que: "Lo primero es que el equipo te necesite a ti. Para mí también es importante que yo pueda crecer con el club y no sólo se crece en equipos que aspiren a títulos o competiciones europeas. Todos somos ambiciosos y queremos estar peleando por las cotas más altas pero sabemos que eso es complicado".

El mercado en cuestión de banquillos ha estado muy estático y esto ha perjudicado a Machín: "He tenido momentos de duda. El mercado es el que te pone en tu sitio, tú puedes pensar que has hecho buen trabajo pero el mercado no te da esa oportunidad y no sabes si es porque la gente no quiere o por el propio mercado y sus opciones", declaraba el soriano.

Sus intenciones son claras: entrenar en España. Todo parece indicar que no empezará esta temporada llevando el control de ningún club, pero seguro que estará en la lista de los posibles entrenadores en cuanto se produzcan las primeras destituciones.