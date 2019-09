"En Sevilla no ves a un niño con la camiseta del Madrid o el Barça"

Habrá próximamente una versión en español porque su obra, 'The Frying Pan of Spain, Sevilla FC v Real Betis. Spain's Hottest Football Rivalry' ('La sartén de España, Sevilla FC v Real Betis. La rivalidad futbolística más caliente de España'), no es sólo una guía para que los aficionados británicos o los turistas sepan, realmente, cuál es la rivalidad más especial y fuerte que existe en LaLiga, sino también una obra para aficionados del fútbol, en general, y del Sevilla y el Betis, en particular, pues ha sido escrita tras un exhaustivo trabajo de investigación.

Colin Millar, a través de 317 páginas divididas en 31 capítulos, explica por qué los seguidores de los clubes hispalenses se odian y se quieren como hermanos, por qué la rivalidad a los pies de la Giralda nunca descansa, por qué, en definitiva, es una rivalidad especial. Única.

'The Frying Pan of Spain, Sevilla FC v Real Betis. Spain's Hottest Football Rivalry' se presentará este viernes (19:00 h) en The Merchant Irish Bar (Calle Canalejas), después de haberse presentado hace tres semanas en el local que acoge la peña bética de Londres, donde estuvo presente Quique Setién.

- ¿Quién es Colin Millar y a qué vino a Sevilla la primera vez?

- Soy un periodista autónomo de Belfast. Principalmente, cubro noticias de fútbol de Irlanda del Norte y España. Mi primera visita a Sevilla fue en 2014 y me enamoré instantáneamente de la ciudad. Especialmente por su rivalidad futbolística, la cual es verdaderamente especial.

- ¿Qué le fascina de Sevilla?

- ¡Todo! El tiempo, la comida, el modo de vida, la gente, la historia... Creo que para los nativos puede ser fácil de olvidar cuan maravillosa es la ciudad y, también, lo única y especial que es la rivalidad entre Real Betis y Sevilla FC.

- La verdad que no mucho tiempo después de mi primera visita. Quería aprender más sobre los equipos y el futbol español en general. No hay muchos libros en inglés que cubran el futbol español y los pocos que hay se centran en el Real Madrid, el FC Barcelona y la selección española. Sin embargo, lo que verdaderamente llamaba mi atención eran Sevilla y sus dos equipos, los cuales no son muy conocidos por los fans de LaLiga fuera de España. Por ejemplo, la mayoría de los fans británicos no saben siquiera que el Real Betis es un equipo sevillano. Creía que eso necesitaba cambiar y empecé a leer más sobre los equipos, su historia y a hablar con los fans. Después tuve la oportunidad de vivir en la ciudad en 2016, lo cual aumentó mi pasión por el tema. Durante años tuve miedo de que alguien me quitara la idea y que todo mi trabajo de investigación hubiera sido en vano, pero finalmente nadie lo hizo y tuve la oportunidad de empezar a escribir el libro en 2018.

- ¿Es posible que cuente anécdotas que sorprendan a los propios sevillanos?

- Sí. ¡Estoy convencido de que hay un montón! Obviamente, hay muchos temas que son controvertidos, como por ejemplo las fechas de fundación de los equipos o qué equipo ha podido ser ayudado por las autoridades en diferentes momentos. Pero también hay muchas historias conmovedoras sobre personajes que no son conocidos o de los que no se habla en la actualidad, aunque ambos equipos tienen increíbles departamentos de historia. Creo que mucha gente, incluso los propios sevillanos, no aprecian cuan significantes las trágicas muertes de Antonio Puerta, Miki Roque y Jose Antonio Reyes han sido para unir a las aficiones. A través de su historia siempre ha habido un respeto mutuo y ambos equipos son como hermanos, algo que muchos fans no querrían admitir.

- ¿A qué público va dirigido el libro y qué pretende transmitir con él?

- El libro cubre muchos temas y me gustaría que lo leyeran tantos tipos de personas como fuera posible. Obviamente es un libro sobre fútbol, pero es imposible transmitir el mensaje adecuadamente sin hablar de Sevilla, Andalucía, la historia y factores políticos y socioeconómicos. En este libro quiero explicar por qué estos clubes son tan importantes y por qué su rivalidad es tan especial. Así que es en parte un libro para turistas, en parte para historiadores, pero en definitiva un libro apto para todos los públicos ya que es un análisis exhaustivo pero escrito de una forma fácil de digerir. ¡También tengo planeado traer una versión en español próximamente!

- ¿Por qué defiende en la sinopsis que nada puede compararse a la rivalidad entre Sevilla y Betis?

- Es un derbi único y especial porque cada fan con el que he hablado me ha contado que alguien en su familia (ya sea en su familia cercana como primos, tíos o sobrinos) son fanes del eterno rival. Ambos equipos tienen una afición increíblemente fiel pese a no estar siempre en el bando ganador. La identidad de los fans con los clubes va más allá del día del partido. A diferencia de cualquier otro lugar en España, los niños en Sevilla no van por ahí con camisetas del Barcelona o Real Madrid. Es Betis o Sevilla. Creo que esto es bastante significativo.

- Destaque algo, en particular, que tengan los aficionados del Betis y el Sevilla que no tengan los de otros clubes.

- Pasión y sentimiento. No es que otros clubes no lo tengan pero no es tan obvio o tan relevante. Los himnos de ambos clubes son superiores a cualquier otro en España. Sin embargo, lo que más los diferencia es la tangible rivalidad y de ahí nace la pasión. La afición esta inmersa en la competición, hay más 'guasa', la rivalidad significa más para los fans.

- Con "la sartén" y "la rivalidad más caliente" no se refiere sólo a que en Sevilla es donde más calor hace de España, ¿verdad?

- Exactamente, es la "mas caliente" en el sentido de "la más intensa". La rivalidad nunca descansa. No se mide en trofeos o dinero, sino en identidad. En una ciudad de mas de 700.000 habitantes, hay alrededor de 100.000 abonados cada temporada. Es increíble. No puede compararse con ninguna otra ciudad. Es divertido pensar como de grande sería un club si fuera el único en la ciudad de Sevilla... Pero luego recuerdas que no sería tan grande porque si pierde su rivalidad, pierde una gran parte de lo que a los fans les importa de verdad.

- ¿En el Sánchez-Pizjuán y el Benito Villamarín se vive el fútbol del mismo modo?

- Ambas experiencias son especiales, pero es verdad que son diferentes. Para los de fuera es mucho más sencillo visitar el Sanchez-Pizjuan. Es más accesible; hay tranvía, metro y es fácil andar hasta ahí. Está rodeado por un centro comercial y muchos bares y restaurantes. El Benito Villamarin es diferente, se siente m´´as auténtico porque es más difícil llegar hasta él. Se percibe más anticuado lo cual no es necesariamente algo negativo. Por supuesto, el ambiente es genial en ambos estadios.

- ¿Ha logrado conquistarle alguno de los dos equipos en particular?

- Para escribir este libro me inspiraron ambos equipos. Cuando investigué y descubrí las historias de los clubes y sus individuos, ambos me parecieron admirables. Creo que es importante que alguien de fuera lo haya descubierto porque cuando los equipos y la rivalidad es algo normal en tu día a día y cuando estás tan sumergido en el tribalismo es difícil apreciar por qué es algo tan especial.