Paco Jémez y ocho jugadores del Rayo terminan contrato el 30 de junio

Madrid, 24 abr (EFE).- El Rayo Vallecano vive la incógnita que se cierne sobre el futuro del fútbol español y su posible fecha de regreso de la competición con ocho jugadores de su plantilla, más el técnico Paco Jémez, a un paso de terminar su vinculación con el club el 30 de junio.



El Rayo Vallecano es uno más de los 42 equipos profesionales que están a la espera de las directrices que tomará el Ministerio de Sanidad respecto a la reanudación de los espectáculos deportivos y posteriormente de la decisión que adoptarán los organizadores de la competición para fijar las nuevas fechas.



El Rayo afronta esa incógnita con tres jugadores de su plantilla a poco más de dos meses de finalizar su contrato. El lateral derecho Tito, el portero Roberto Santamaria y el mediapunta argentino Oscar Trejo.



Además, el equipo vallecano cuenta con cinco cedidos: Jorge De Frutos (Real Madrid), Juan Villar (Osasuna), Antonio Milic (Anderlecht), Saúl García (Alavés) y Antonio Luna (Levante).



El 30 de junio también acaba contrato con el Rayo Paco Jémez, aunque el técnico reconoció a EFE que no tendría problema en seguir en el banquillo los meses de verano si hiciera falta.



"No tengo problema en prorrogar mi contrato si se puede acabar la Liga porque las circunstancias lo permitan. Yo me quedo para jugar, no tengo ningún problema", comentó a EFE Jémez.



En caso de que la competición liguera en España se fuera más allá del 30 de junio, como está previsto, el director legal de la FIFA, el español Emilio García-Silvero, reconoció hace unos días que no se pueden modificar ni prorrogar esos contratos ya firmados, aunque sí propuso que se adecúen a la nueva fecha en la que concluirá el campeonato con acuerdos entre clubes.



Esa solución es factible porque, aunque los jugadores quedasen libres o tuvieran que volver a sus clubes, la ventana de inscripción no estaría abierta para tramitarles la ficha ya que es la FIFA quien otorga a cada país la potestad de fijar su propio plazo de fichajes, que en este caso no necesariamente tendría que arrancar el 1 de julio.