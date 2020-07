Machín no entrenará al Qingdao Huanghai chino por "motivos personales".

El ex técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, informó este miércoles mediante un comunicado que no entrenará al Qingdao Huanghai debido a "motivos personales", pese a que hace siete días, el pasado 22 de julio, el club chino oficializó su llegada en su página web.

"Quiero informaros que he comunicado al club de Qingdao que no podré viajar a China por motivos personales y, por lo tanto, no seré su entrenador para la próxima temporada. Agradezco al club y su afición las ganas y la ilusión que mostraron en mi persona y les deseo los mayores éxitos deportivos. Ojalá en el futuro nuestros caminos se vuelvan a cruzar", dijo Machín en su comunicado.

De esta forma, Machín no vivirá en China su primera experiencia deportiva fuera de España tras dirigir anteriormente al Numancia, Girona, Sevilla y Espanyol.

Machín iba a sustituir en el Qingdao Huanghai a su compatriota Juanma Lillo, quien recientemente dejó el club para unirse al cuerpo técnico del Manchester City, dirigido por otro español, Josep Guardiola.

Bajo la batuta de Lillo, el Qingdao Huanghai se coronó la temporada pasada como campeón de la segunda división china, la China League One, garantizándose así el ascenso a la Superliga, en la que competirá esta campaña.