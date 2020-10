Atlético Nacional levanta cabeza en Colombia y vence 3-2 al Envigado

Bogotá, 3 oct (EFE).- El Atlético Nacional, que dirige Juan Carlos Osorio, derrotó este sábado 3-2 al Envigado en el Estadio Atanasio Girardot por la undécima jornada de la liga colombiana en un partido que le sirvió al equipo verdolaga para salir de un bache en el que llevaba dos partidos perdidos en línea y cuatro sin ganar.

El Envigado, que queda en el lugar 10 de la tabla de posiciones, abrió el marcador con un penalti ejecutado por el exjugador de Atlético Nacional Neyder Moreno al minuto 42, sin embargo, los verdolagas por medio de Vladimir Hernández consiguieron empatar el partido antes del descanso.

El equipo naranja se fue arriba en el marcador otra vez gracias a un gol del delantero Yeison Guzmán cuando corría una hora de partido y 10 minutos después, el verde marcó el gol del empate de la mano de su goleador Jefferson Duque, que acumula cinco goles en el torneo.

El tanto de la victoria lo consiguió Baldomero Perlaza con asistencia del 'Rifle' Andrade a 14 minutos del final; este rebuscado triunfo ante el onceno del español José Arastey le permite al equipo de Osorio permanecer en el quinto lugar a cinco puntos del líder Deportes Tolima.

Entre tanto, el Deportivo Pereira y el Deportes Tolima no se sacaron diferencia en el duelo por la undécima fecha de la Liga BetPlay. El equipo del argentino Néstor Craviotto, que aún no conoce la victoria en el torneo apertura no pudo ante el Tolima que, por el contrario, no ha perdido ningún partido y se ubica en el primer lugar a dos puntos del Deportivo Pasto.

El equipo 'matecaña' permanece fuera de los ocho con 13 puntos a la espera de una victoria que le permita escalar en la tabla.

En Montería, Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali no se hicieron daño al disputar un partido que terminó sin goles.

Los felinos dirigidos por Alberto Suárez no han podido levantar cabeza y se ubican en la casilla 15 de la tabla de posiciones después de encajar 5 derrotas en sus últimos siete partidos de Liga.

De otro lado, el equipo azucarero, del entrenador uruguayo Alfredo Arias, continúa entre los ocho mejores a pesar de haber ganado solo uno de sus últimos cuatro encuentros.

Por otra parte, el Deportivo Pasto como local venció por dos goles a uno al Boyacá Chicó en un encuentro con nueve tarjetas amarillas que desencadenaron en la expulsión del volante del Pasto Francisco Rodríguez cuando transcurría el final del encuentro.

Por el equipo local se reportaron con anotación los jugadores Camilo Ayala y John Pajoy, mientras que por los boyacenses fue Geimer Balanta el encargado de marcar el gol del descuento.

El viernes, el partido entre Once Caldas y el conjunto Alianza Petrolera terminó en empate (1-1) con tantos del delantero del equipo blanco Hayen Palacios y el paraguayo Roberto Ovelar.

El Once Caldas acumula 19 puntos y 4 goles que lo ubican en el tercer lugar de la tabla de oposiciones, mientras que su rival se mantuvo en la posición quinta con 17 puntos.

En otro encuentro, el Independiente Santa Fe se impuso 3-2 ante el Cúcuta Deportivo y se alzó con la victoria gracias a las anotaciones de los centro campistas Kelvin Osorio y Daniel Giraldo, así como del argentino Fabián Sambueza.

Además, sin goles terminó el duelo entre Millonarios y Bucaramanga en el que ambos equipos se fueron a casa sin puntos en la tabla de posiciones, en la que el conjunto de 'los embajadores' sigue en la parte baja.

La jornada continúa este domingo con los partidos Patriotas Boyacá-Junior, América de Cali-Águilas Doradas, y La Equidad-Independiente Medellín.