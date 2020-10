De la Morena atiza a Clemente: "Chupar y soplar, eso sí que lo hacía bien".

El exseleccionador nacional Javier Clemente y el periodista José Ramón de la Morena mantienen una confrontación desde que en una entrevista, De la Morena dejara con la palabra en la boca al técnico como bien recordó ayer Clemente en una entrevista en El Mundo, aunque por las palabras de ambos, parece que viene de mucho más atrás en el tiempo.

"De la Morena es un mal bicho y un profesional de la información nefasto", comenzaba Clemente: "Es un fantasma, un fantoche y un cobarde. Si hubiera sido valiente se habría enfrentado a mí cara a cara, pero como le gustaba lo que yo decía me cortó el micro en directo. Es malo, mentiroso y cobarde, y el que es malo, es malo toda la vida, así que sigue siéndolo".

Pero estas palabras del exentrenador han tenido respuesta en boca del propio periodista en su programa 'El Transistor'. "Villar le hizo seleccionador como premio a lametones porque siempre fue un rastrero y cobarde a más no poder. Una noche recuerdo que le sacó Mercedes Milá diciendo que tocaba el saxofón y cuando escuché eso... Él chupaba de la boquilla y soplaba y eso sí que lo hacía bien, chupar y soplar", contraatacó De la Morena.

"Es un entrenador nefasto que enterró a equipos en Segunda como el Valladolid, el Murcia o el Sporting", prosiguió el periodista en su respuesta a Clemente: "Pensé que estaba internado en una clínica geriátrica para gente con problemas, pero anda suelto, y cada vez que puede me insulta, lo lleva haciendo años. El vino cada vez le va sentando peor y en esa soledad perruna que tiene hoy dice en una entrevista que ha sido el mejor, pero que no se lo reconocen", continuó.

No satisfecho con ello, De la Morena también recordó algunos detalles de la etapa de Clemente en los banquillos: "Dice que defendía a sus jugadores y él se defendía primero a Javier y después a Clemente, pero a nadie más. Por no defender, no ha defendido ni a su familia, él era un tirano como lo pudo ser el mismísimo Nerón. Intentó hundir a Sarabia, Butragueño, Guardiola, Míchel, Buyo y a todo el que no se enfrentara a la prensa".

Por último, el periodista dejó entrever por qué llegó a entrenar a otra selecciones. "Clemente es un hombre acabado que no se atreve a mirarse al espejo porque vería cómo es el sapo en el que se ha convertido, ya que ya no tiene a Villar para recomendarle a todas esas selecciones raras como Serbia, Libia...".