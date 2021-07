Lejárraga: "Mis dos pasiones son el fútbol y la ingeniería informática"

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- El futbolista español Alberto Lejárraga Rubio (Madrid, 15 de abril de 1995) siempre tuvo claro que su vida no podía centrarse únicamente en el fútbol y por eso nunca se olvidó de los libros, ya que "el fútbol y la ingeniería son" sus "dos grandes pasiones".



Actualmente, Lejárraga se encuentra sin equipo y asiste a las sesiones de tecnificación que ofrece la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde está demostrando estar en un perfecto momento para ofrecer su mejor rendimiento.



El guardameta madrileño, de 26 años de edad, a pesar de su juventud, detenta una dilatada carrera que le ha llevado por el Alcorcón, el Navalcarnero, el Granada B, el Real Murcia y Las Rozas.



Estuvo seis o siete meses sin jugar antes de iniciar su segunda etapa en Navalcarnero. En su segundo periodo en el Alcorcón no se sentía muy a gusto y reconoce que tuvo que centrarse "en los estudios, entre otras cosas?. Gracias a su determinación y esfuerzo:?Este año he terminado Ingeniería Informática y seguramente el curso que viene haga un máster?, declaró.



?Siempre he tratado de compaginar fútbol y estudios, porque en casa me han hecho ver que debía seguir con los libros y la verdad es que estoy orgulloso de haber acabado la carrera?, recalcó.



También tiene buen recuerdo de su periplo en el Real Murcia, ?un club de máxima exigencia? por su historia. ?En lo deportivo fue una etapa muy bonita, pues en el estadio siempre había un mínimo de 6.000 espectadores. Recuerdo los derbis, contra el Cartagena o la UCAM. Se sentía que era un fútbol de Primera?, apuntó el portero.



En su última aventura, en el C.D. Las Rozas, no jugó lo que esperaba:"Es de las etapas en las que me he visto mejor, me integré muy bien en el grupo, con más ganas que nunca de poder demostrar mi valía. De todo se aprende y así ha sido, hay que quedarse con las cosas positivas?, indicó.