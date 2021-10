El Atlético menos equilibrado de Simeone

Más allá del penalti a última hora, a instancias del VAR, que frustró la victoria del Atlético de Madrid en su visita al Levante, el equipo rojiblanco alcanzó sus primeros diez partidos de esta Liga entre los altibajos y el desequilibrio, con su peor diferencia de goles a estas alturas en toda la era Diego Simeone, igualada con el curso 2019-20, pero, sobre todo, con una inalterable alerta defensiva: 10 goles en contra insólitos en un comienzo de temporada desde 2012-13.



Desde entonces, cuando encajó once dianas en sus primeros diez choques -también marcó 22 tantos, siete más que ahora, y sumó 25 puntos, seis más que en la actualidad-, cuando el conjunto madrileño no había dado todavía el salto para transformarse en un candidato a la Liga cada campaña, no había sido tan vulnerable en sus números atrás como en la presente puesta en escena.

Tan lejos a la vez del pasado ejercicio, cuando fue campeón y sufrió nada más dos goles en los diez encuentros con los que comenzó la carrera hacia la cima. Entonces sumó 26 de los 30 puntos. Tan solo había perdido cuatro de los puntos disputados. Ahora ya ha cedido más del doble: once.

Tampoco había padecido tanto daño en su portería en el inicio del campeonato ni en 2019-20 (cinco goles en contra), ni en 2018-19 (cinco) ni en 2017-18 (seis) ni en 2016-17 (seis) ni en 2015-16 (seis) ni en 2014-15 (nueve) ni en 2013-14 (siete), con el añadido de que en cinco de ellos había logrado los mismos o más goles a su favor que ahora, con 15 tantos que sólo le han hecho ganar cinco partidos, nada más la mitad de los que ha jugado en esta Liga, con cuatro empates y una derrota. Tres de esos triunfos se concentran en las cuatro primeras jornadas, los otros dos, en las siguientes seis.

"Nosotros tenemos que mejorar como equipo. No nos tenemos que excusar por la actuación del árbitro, por el gol de ellos al final con un penalti, con el penalti en el primer tiempo, con las 200 patadas a Joao Félix que ninguna tuvo consecuencia (luego añadió también a la enumeración las ?70 amarillas? recibidas en otra respuesta)", advirtió Simeone minutos después del empate contra el Levante, el segundo consecutivo a dos, tras el 2-2 con la Real Sociedad del pasado domingo en el Wanda Metropolitano.

"Tenemos que trabajar, mejorar e intentar salir de este momento. Una cosa negativa trae a la otra. Rápidamente tenemos que hacernos fuertes entre nosotros y construir, porque el equipo continuamente hace dos goles todos los partidos y nos están lastimando todas estas situaciones que las tenemos que mejorar?, proclamó el técnico argentino, cuyo equipo ha igualado sus peores inicios de Liga con él al mando, con 19 puntos, los mismos que en 2019-20 y 2018-19, cuando sumó menos goles a favor.

Y sólo en 2019-20 presentaba una diferencia goleadora tan baja como ahora, ambas con +5. Ahora, como resultado de los 15 tantos a favor y los 10 en contra. Entonces, por los 10 a su favor y los cinco en su portería. En el resto era más amplia. Desde los +7 de 2018-19 a los +19 de 2020-21 y 2013-14, cuando fue campeón. Ambos son sus mejores comienzos de temporada de la era Simeone, siete y ocho puntos por encima del actual, mientras rebusca con nuevas fórmulas, como el 'tridente, el equilibrio perdido que evidencia desde principios de curso.

No ha ganado aún el Atlético con la combinación Antoine Griezmann-Luis Suárez-Joao Félix desde el principio dentro del frente de ataque. Ni ante la Real Sociedad ni ante el Levante. Ni resguardado por tres centrocampistas y cuatro defensas, frente al conjunto donostiarra (2-2), ni por cinco zagueros y dos medios centros, frente al equipo valenciano.

Y, mientras, asoma el Real Betis el próximo domingo en el estadio Wanda Metropolitano. ¿Volverá a utilizar Simeone el tridente? Es una de las dudas de la alineación del técnico argentino, que aún no dispone de Marcos Llorente, Thomas Lemar ni Geoffrey Kondogbia, a dos días de ese choque, con nada más un entrenamiento pendiente, este sábado en Majadahonda por completar, después de que el equipo se haya ejercitado sin ellos este viernes en las mismas instalaciones.