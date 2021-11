Zlatan Ibrahimovic: vitamina "Z" en el fútbol y en los negocios

Roma, 12 nov (EFE).- Es un icono futbolístico, un perfil por el que luchan las compañías de patrocinio. Su nombre, Zlatan, entró en el diccionario de la lengua sueca con el significado de "dominar". A sus 40 años, invierte en pádel, consultoría y alimentación. "Es casi más empresario que futbolista", asegura a EFE uno de sus socios. Ahora, Ibrahimovic amenaza a España por el pase al Mundial.



El delantero sueco sigue marcando la diferencia en el fútbol de elite y a la vez creciendo en su carrera de empresario, con inversiones en el mundo deportivo, financiero y alimenticio, con una compañía de vitaminas que está revolucionando el mercado.



Uno de los grandes artífices del renacimiento del Milan, que pasó de luchar por la Liga Europa a pelear por el título de la Serie A, Ibrahimovic sigue sin conformarse. Por si fuera poco, decidió volver a la selección sueca con el objetivo de jugar su último Mundial. Y una parte importante de este reto se decidirá este domingo en La Cartuja de Sevilla, cuando la Suecia de Zlatan, que se complicó la vida cayendo ante Georgia (2-0) retará a España, que ganó en Grecia (0-1).



Giorgio Pautrie, fundador de la empresa productora de suplementos alimenticios "Dante SM" y socio de Ibrahimovic desde 2019 con el chicle "Mind The Gum", explica en una entrevista con EFE los secretos que convierten al delantero escandinavo no solo en una gloria futbolística, sino en un empresario de elite.



Si el fútbol ya le ha permitido alcanzar el techo del mundo, con 31 trofeos conquistados y la única mancha representada por la Liga de Campeones, Ibrahimovic ha invertido con éxito en las canchas de padel, las denominadas "Padel Zenter", muy difundidas en Suecia y en fase expansión también en Italia, en empresas de consultoría financiera, como la "Cirooo", fundada junto a jugadores como Marco Verratti o el brasileño Maxwell, y es socio de Mind The Gum.



"'Ibra' es casi más empresario que futbolista. Cuando hablamos, se nota que tiene la mentalidad del empresario, tiene ideas y sabe cómo venderlas. Es inteligente, se promovió como un personaje fuerte, con confianza y sabe que esa imagen funciona, vende. Pero en la realidad es más tranquilo, más que disponible y trabaja con compromiso", asegura a EFE Giorgio Pautrie.



Pautrie abrió su compañía en 2015 y convirtió las normales pastillas con suplementos alimenticios, que aportan vitaminas y otras sustancias benéficas, en un chicle que está teniendo cada vez más difusión en Italia. En 2019, Ibrahimovic conoció su producto y ordenó a sus representantes hablar con Dante SM para conseguir cuotas.



"Ibra conoció nuestro producto por casualidad, lo probó y vio que le gustaba. Un día me llama un representante de Ibrahimovic y pensé que era broma. Pero luego fui a una súper oficina en Milán y me propusieron a Ibrahimovic para promover el producto", relata Pautrie.



"Yo dije 'ya, genial, pero yo no me puedo permitir pagar a Ibra'. Y ellos me dijeron que financiarían el proyecto, que Ibra quería ser nuestro socio", agregó.



Su participación en Mind The Gum es solo uno de los negocios en los que se lanzó Ibrahimovic, que también ofreció su imagen, y sus 55 millones de seguidores en Instagram, para una aplicación de móvil que promueve la actividad física digital, "Buddyfit".



A sus 40 años, Ibrahimovic sigue compitiendo a altos niveles, pese a estar frenado por lesiones, y este año marcó tres goles y dio una asistencia en seis partidos jugados en la Serie A. Un promedio goleador que sigue siendo de nivel top, pese al fisiológico bajón a nivel atlético.



Eso sí, no todas las inversiones del sueco le salieron redondas. Su empresa de ropa, "A-Z" quebró en 2018 con importantes pérdidas y la prensa internacional señaló una sospechosa participación de una de las compañías que pertenecen a Ibrahimovic que tiene cuotas de una compañía de apuestas con sede en Malta. Andrea Montolivo