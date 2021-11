Messi: "Estoy orgulloso de haber podido superar a Telmo Zarra"

Madrid, 29 nov (EFE).- Leo Messi, delantero argentino del París Saint Germain francés y ganador por octava vez del trofeo 'Pichichi' al máximo goleador del campeonato liguero español, dijo estar "orgulloso de haber podido superar" a una leyenda del fútbol como Telmo Zarra, que conquistó seis entre 1944 y 1953.



Messi marcó la temporada pasada con la camiseta del Barcelona 30 goles en 33 partidos para conquistar el trofeo 'Pichichi', que otorga el diario Marca.



"Es un gran honor estar en la historia de la Liga española. Parecía una locura hace poco igualar a Zarra pero lo pude superar y estoy feliz y orgulloso. No sé si veremos a alguien que me supere", dijo Messi, en un vídeo al recoger su premio en París, al no poder acudir a la gala celebrada este lunes en Madrid.