La rajada contra la casa del Sevilla: "Nuestros fans no podrán estar en este estadio de Mickey Mouse"

El presidente del Eintracht no se cortó un pelo en criticar el aforo del coliseo sevillista

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha tenido el honor de convertirse esta temporada en la sede de la final de la UEFA Europa League. Un justo reconocimiento para el Sevilla FC que es el equipo que más veces ha conseguido ganar la segunda competición continental de fútbol, poseyendo un total de seis entorchados. Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga de Alemania y el Rangers FC de la Premier League de Escocia fueron los equipos que se disputaron el título en el coliseo de Nervión, una oportunidad que le arrebataron al propio Sevilla FC y a otros conjuntos potentes como RB Leipzig, FC Barcelona, Bayer Leverkusen o Real Betis Balompié, los cuales se quedaron por el camino. No hubo mucha queja cuando se escogió al coliseo sevillista como lugar para celebrar tan reconocido evento, pero todo ha cambiado con el paso de los días hasta llegar hasta hoy, donde el presidente del Eintracht de Frankfurt, Peter Fischer, ha realizado unas duras declaraciones mostrando un gran desprecio por el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.



"Habrá 190.000 fans que no podrán estar en este estadio de Mickey Mouse", ha dicho el mandatario germano, que no ha quedado muy conforme al ver que muchos aficionados de su equipo no podrán estar presentes en el coliseo blanquirrojo, el cual no tiene la capacidad para acoger la invasión alemana que sí pudo hacer la afición de Frankfurt en la eliminatoria contra el FC Barcelona, en la cual el Camp Nou se tiñó completamente de blanco, los colores del Eintracht, dándole ventaja a la escuadra centroeuropea en aquel partido contra el bloque que entrenó Xavi Hernández, que fue crítico con lo ocurrido en aquel día.



La realidad es que la zona del Gol Sur del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, lugar donde se ubicaron los aficionados del Eintracht de Frankfurt durante la final de la UEFA Europa League contra el Rangers FC, se vio más llena que nunca, llegando incluso a dudarse de que no superase el aforo permitido.



No hay que olvidar que el estadio del Sevilla FC, el Ramón Sánchez-Pizjuán, sólo tiene capacidad para acoger a 43.883 espectadores, quedándose lejos de los dos otros coliseos de fútbol de la ciudad de Sevilla, puesto que tanto el estadio Benito Villamarín como el estadio de La Cartuja llegan hasta los 60.000 personas. Por todo ello, la dirección sevillista ya está pensando en una reforma global del recinto de Nervión para que pueda acoger a más espectadores en un futuro cercano.