Tomás Pina: "El Real Madrid no tiene la pegada de otros años"

Tomás Pina: "El Real Madrid no tiene la pegada de otros años"

Vitoria, 3 oct (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Tomás Pina dijo este miércoles que el Real Madrid, próximo rival del conjunto albiazul, "no tiene la pegada de otros años", pero avisó de que dispone de "los mejores jugadores del mundo y cuando empiecen a funcionar les cambiará la cara".



El centrocampista manchego, que regresó a los terrenos de juego la pasada jornada después de un mes de baja por una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda, destacó que en estos momentos los jugadores más peligrosos del conjunto blanco son Gareth Bale y Mariano Díaz, y apuntó que Luka Modric "no está en el mejor momento".



"No sé si es mejor que venga más relajado por las victorias o que venga con una racha de malos resultados, pero está claro que el nivel de exigencia y la presión no será la misma que si hubiesen ganado los tres últimos partidos", subrayó, y aseguró que "no van a jugar tan sueltos como en otras ocasiones".



Para el alavesista, mantenerse "bien defensivamente tiene que ser clave para este partido y para los próximos".



Sobre su lesión, explicó que ya está "recuperado" y ahora le queda coger ritmo, aunque no sabe cuánto tiempo necesitará para ponerse al nivel físico del equipo.



"No me encuentro mal, estoy tranquilo porque ahora tengo que trabajar y estar enfocado en el partido", añadió el futbolista, que no le da importancia a la competencia que existe en el centro del campo del Alavés, porque siempre la hay en Primera División.



"No tengo que mirar lo que hacen otros, tengo que centrarme en recuperar mi nivel porque cuando lo he hecho me han ido bien las cosas", señaló el manchego, que espera mantener el nivel que ofreció la temporada pasada e "incluso mejorarlo".



Respecto al curso pasado, el Alavés recibe al Real Madrid en una situación diferente a nivel clasificatorio, y Pina indicó que lo deben utilizar "para jugar con más confianza e intentar hacerles más daño".



Sobre el juego del conjunto vitoriano, remarcó que "todos los equipos tienen problemas y cuesta ganar los partidos", por lo que tienen que estar contentos por el número de puntos que llevan, aunque fue crítico y reconoció que tienen que mejorar y "recuperar la señas de identidad del año pasado".



Asimismo, recalcó que deben estar con la moral porque están en una "buena posición, porque llega el Real Madrid" y porque juegan en casa "un partido muy bonito".