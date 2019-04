A Abelardo le preguntan por el presunto interés del Betis

En el entorno del Deportivo Alavés no se deja de hablar del 'Pitu' Aberlardo, tras filtras que no desea seguir en Vitoria la próxima temporada y que le había pedido, en palabras del presidente, al club "más del doble" de lo que percibe actualmente para renovar. Y, tras caer ante el Barça (0-2), claro, le preguntaron más por su posible marcha que por la propia derrota.

"Esa pregunta ni me lo planteo. He cumplido los objetivos con creces. Mi relación con Josean (el presidente) es extraordinaria. Estoy muy a gusto en este club y he vivido una situación inmejorable. Soy empleado del Alavés y trabajo para intentar ganar los cuatro partidos que nos restan. Nunca me habéis escuchado decir que no voy a seguir en el Alavés y nunca lo he dicho. Hablar de una cosa que yo no he dicho, hay que centrarse en esa opción de poder jugar la Europa League y desviar la atención a eso, conmigo no va. Estar a falta de cuatro jornadas de poder jugar en Europa es increíble", comenzó diciendo el otrora central.

Justo después, fue cuestionado por el presunto interés del Betis (se rumorea que a Serra, quien le entrenó, le gusta mucho): "Entreno en el Alavés. Me debo al Alavés y mi cabeza está en el Alavés y en ningún momento mi cabeza va a estar en otro club. Ellos se acordaron de mi cuando estaba en el paro. No me gusta hablar de esto y son cosas que no son ciertas. Estoy concentrado en mi trabajo preparando el partido del sábado ante el Athletic. Voy a preparar el partido lo mejor que pueda. Yo no he filtrado nada y a mí no me beneficia. Respeto lo que haya dicho Josean".

A Abelardo, tras llevar al Alavés del descenso a puestos europeos en unos meses, no le faltarán ofertas, seguro.