Williams: "Solo los muy buenos como Messi marcan todos los días"

Iñaki Williams se mostró "feliz" de "ayudar" al Athletic Club con los nueve goles que ha marcado hasta ahora, su mejor marca hasta ahora en Primera División, aunque es consciente de que "tiene mucho margen de mejora" y que "solo los muy buenos como Messi marcan todos los días".



"Un delantero tiene rachas y yo tengo que seguir aprendiendo. Me gustaría meter muchísimos más goles, pero a base de insistencia van a llegar las cosas. Voy por el buen camino", señaló el delantero tras el entrenamiento de este lunes en Lezama enfocado a preparar el partido del miércoles en San Mamés ante el Levante.



Williams, que suma a esos nueve tantos ligueros dos en la Copa del Rey, admitió estar "disfrutando" de su buen momento porque "cuando no han entrado (los goles) estás jodido". "Los goles son amores y los delanteros vivimos del gol. Cuando vuelves a meter y ayudas al equipo te vas contento para casa. Estoy feliz y espero aportar más en estos nueve partidos que quedan", añadió.



El atacante bilbaíno, por otro lado, desveló que en la posición en la que se siente más cómodo es en la que actualmente está jugando, la de delantero centro, cuando se le comentó "el debate" que hay abierto en el entorno rojiblanco sobre si debe hacerlo en punta o en una banda.



"Con Berizzo -en la banda- me sentía muy bien, estaba cómodo y jugaba casi todo. Pero con Gaizka (Garitano) también. Los resultados salen y es lo importante. Me siento más cómodo como delantero, aunque los palos llegarán cuando no haga goles y se volverá a abrir el debate otra vez", asumió.



A nivel colectivo, Williams destacó que el Athletic se encuentra "en buena dinámica" y dispuesto a "dar un paso adelante" en este tramo final después de que las dos últimas victorias -ante el Atlético de Madrid y el Girona- le hayan abierto "muchas puertas" que están dispuestos "a aprovechar".



"Cuando empezó la temporada el objetivo era entrar en Europa y ahora que está más cerca tenemos que seguir a por ello. Veo al equipo muy seguro de lo que hace, Empezamos muy mal, pero el trabajo y el esfuerzo nos ha hecho llegar hasta aquí y es la dinámica que tenemos que seguir", reflexionó.



Williams reconoció, no obstante, que, a pesar de haberse situado a tres puntos del sexto puesto, alcanzar una plaza europea "será complicado" porque hay varios equipos con ese mismo objetivo.



"Depende de nosotros y haremos todo lo posible. En este equipo no tiramos la toalla. Demostramos que queremos pelear y eso es el Athletic. Nadie nos puede reprochar esfuerzo y dedicación. Ese es el camino que debemos de continuar para conseguir grandes cosas como llegar otra vez a Europa", dijo.



Sobre el encuentro del miércoles, alertó, en base a su experiencia de esta misma temporada, de la dificultad de enfrentarse a rivales, como el Levante, "de la zona de abajo" que están obligados a jugar "con el culo prieto" y "salir a por todas". "No será fácil, pero con el apoyo de San Mamés y siguiendo esta línea sacaremos los tres puntos", concluyó.