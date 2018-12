Rummenigge no desmiente el 'caso Lucas'

El Director General del Bayern de Múnich, Karl Heinz Rummenigge, ha salido al paso de las últimas informaciones que aseguraban que el club alemán estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del atlético Lucas Hernández en este mercado invernal.

Sin embargo, en lugar de acallar dichos rumores, lo que ha hecho es incentivar las dudas en el seno del Atlético de Madrid. "Veremos si hacemos algo en enero. No podemos confirmar ni desmentir nada", fueron las palabras del dirigente bávaro. Unas palabras que se contradicen con el comunicado que el conjunto colchonero extendió nada más saltar la noticia, asegurando que habían hablando con el futbolista y que él quería quedarse en el Atlético.

Pero cuando el río suena, agua lleva. Y más, cuando salen tantas voces a hablar sobre el tema y ninguna de ellas niega la operación. El propio Rummenigge ha querido dejar claro que sus relaciones con el equipo de la capital son bastante buenas, pero en ningún momento niega que el traspaso no sea posible. Tanto es así, que hasta el director deportivo del club de 'Baviera', Hasan Salihamidzjc, supuestamente el hombre que se encarga de la confección de la plantilla, tampoco ha desmentido las informaciones: "Son rumores que no puedo comentar. Es internacional francés, campeón del mundo... no hay nada más que decir. Esto son rumores. Yo solo puedo decir que nos reforzaremos bien ahora en invierno o en verano. Está claro que seremos activos en el mercado, pero son rumores que no voy a comentar".

Lucas Hernández, canterano del Atleti, se ha convertido en uno de los defensores con más proyección del panorama europeo. A sus 22 años, ya es campeón del mundo con Francia y cada vez más es un pilar más importante en la zaga rojiblanca, ya que su versatilidad le permite actuar tanto de central como de lateral izquierdo. Esta temporada ha participado en un total de 17 encuentros, lo que demuestra que se ha ganado ya la confianza del Cholo Simeone. Su cláusula de rescisión es de 80 millones, por lo que si el Bayern decidiera abonarla, el Atlético percibiría una buena cantidad de dinero para reforzarse. No obstante, tanto el propio Cholo como la cúpula atlética dudan de poder encontrar un recambio de las mismas garantías y con el mismo potencial. Solo falta que se pronuncie el jugador.