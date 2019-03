Griezmann y su segunda 'decisión'

A pesar de toda la expectación generada por el delantero en verano con 'La Decisión', la estrella del Atlético de Madrid y de la selección francesa (junto a Mbappé) no cuenta aún con una claúsula de traspaso inasumible para los grandes clubes de Europa. 120 millones son los que separan a Griezmann de jugar la próxima temporada lejos del Wanda. El diario L'Equipe confirmó esta nueva cantidad de la claúsula de Griezmann, desmintiendo así los 200 millones de euros que habían pululado alrededor de las oficinas del Atlético de Madrid desde el pasado verano.

Sin duda, este próximo mercado estival será muy movido para Griezmann. Su entorno más cercano, consciente de ello, se ha pronunciado al respecto, en este caso a través de su hermana que ha declarado que "solo hay contactos con el Atlético y no con otro club". No obstante, atendiendo a la inflación que vive el mercado en los últimos años, 120 millones de euros se antojan insuficientes para las arcas rojiblancas y una ganga para los equipos más todopoderosos del mundo, más allá del nivel actual de Antoine Griezmann, que ha decaído en las últimas semanas conjunto al propio Atlético de Madrid.

Vuelve a escena el FC Barcelona, ligado al jugador durante los últimos mercados, y que podría seguir interesado en un nuevo socio para Leo Messi a un precio asequible. Teniendo en cuenta que un delantero aterrizará en Can Barça este verano salvo sorpresa, Griezmann se valora como una opción principal que se une a los nombres ya sonados de Luka Jovic o Nicolás Pépé. Sin embargo, no sería el único equipo interesado en hacerse con el ex jugador de la Real Sociedad. El Paris Saint Germain, ante la posible salida de sus estrellas Mbappé y Neymar, se vería obligado a romper el mercado una vez más con algunas llegadas ilusionantes que le permitiesen volver a competir la Champions League la próxima temporada.