Piqué, ahora, quiere "comprar un equipo de fútbol".

Gerard Piqué ha hablado en una entrevista para L'Équipe sobre sus proyectos de futuro. El central azulgrana, cuando se retire, no piensa desvincularse del mundo del fútbol, incluso ya ha comenzado a trabajar en sus expectativas: "Estamos trabajando en dos proyectos. Uno es comprar un equipo. Lo siento, no puedo decirte más". Sin embargo, no todo queda ahí, otra de las ideas es "crear una nueva competición de fútbol. o utilizar una competencia ya existente". Aunque el catalán no ha querido detallar más "No puedo decir más, pero son dos proyectos muy bonitos".

El catalán no es nuevo en esto, pues ya propuso "cambiar el formato" de la Copa Davis. "Hay jugadores favorables a la nueva modalidad como Rafa Nadal, Dominic Thiem, Marin Cilic", añadió. Esa pasión por este deporte viene de "cuando era niño" y sigue jugando "a menudo en diferentes clubes de Barcelona como el Real Club Polo". "Para mí, el tenis es muy útil en términos de capacidad de respuesta y colocación en una distancia muy corta, a diferencia de los largos recorridos en el fútbol. Y luego, golpear una pelota de tenis es genial, es una sensación única", confesó el jugador culé.

Finalmente, respecto a su relación con Federer aseguró que "no hay batalla del ego" y no quiere entrar en "discusiones ni perder el tiempo con eso". "Mi prioridad es trabajar juntos para crear una gran competición", concluyó.