Lenglet: "¿Dembélé? Me interesa lo que hace en el campo y lo hace muy bien"

El defensa francés del Barcelona Clément Lenglet dijo este lunes que no le interesa el último acto de indisciplina de su compatriota Ousmane Dembélé, que llegó tarde al entrenamiento del domingo, sino el rendimiento del delantero en el campo, donde, afirmó, "lo está haciendo muy bien".



En la víspera del partido europeo ante el Tottenham, el defensa manifestó que no ha hablado de este asunto con sus compañeros y que tampoco ha podido hacerlo con el delantero. "No tengo mucha idea de lo que pasa", comentó Lenglet, quien no quiso opinar sobre la posibilidad de que el club sancione a Dembélé. "Habría que preguntar a quien tenga opinión sobre eso", dijo. "Cuando juega lo está haciendo muy bien, hablamos de cosas extradeportivas. Ha hecho un muy buen partido contra el Espanyol y eso es lo que me interesa en este momento", reiteró.



Lenglet subrayó que lo más importante es hablar sobre fútbol: "Luego hay cosas que los periodistas evalúan y miran. Para mí lo más importante es si estas ayudando al equipo y si lo has hecho bien".



Sobre su situación en el equipo azulgrana, el defensa francés admitió que está "contento" por los minutos que tiene, después de haberse convertido en el acompañante de Gerard Piqué en el centro de la zaga tras la lesión del también galo Samuel Umtiti. "Es difícil jugar en un club como el Barça. Ahora estoy jugando muchos partidos, pero puedo hacer más. Estoy contento con el nivel que estoy dando, aunque me queda mucho trabajo, hay que crecer y aprender de todos", aseguró.



El central mostró su satisfacción porque después de muchos partidos encajando goles, el Barcelona dejó su portería a cero en los dos últimos. "Es muy importante para lo que viene y para ganar cosas. Hemos sufrido en los dos partidos, pero es que es muy difícil dominar el partido durante 90 minutos", añadió.



En cuanto al encuentro de este martes, en el que el Barça no se juega nada y el Tottenham la clasificación, Lenglet comentó que el Barcelona siempre juega para ganar. "Este partido es importante porque jugamos un partido de 'Champions' y hay pocos partidos de 'Champions' en el año, por lo que hay que disfrutarlos, porque son los mejores (partidos) del mundo", señaló.