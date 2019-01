Bartomeu garantiza la continuidad de Valverde y de Alba

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garantiza la continuidad del técnico Ernesto Valverde, así como la renovación del contrato de Jordi Alba, que vence en junio de 2020.

En unas declaraciones a Sport, Bartomeu comentó que en el Barça no hay dudas de que Valverde "es el entrenador del Barça para esta y para la siguiente (temporada)", aunque admitió que todavía tenían que hablar con el técnico. "Hablaremos con él, por supuesto, dentro de un tiempo. Así lo acordamos. Es un entrenador en el que confiamos mucho. Está haciendo un gran trabajo, es una persona inteligente, conoce bien el sistema de juego del Barcelona y gestiona los partidos de una manera que nos gusta", insistió el dirigente azulgrana.



En la misma línea, Bartomeu también se refirió a la continuidad de Jordi Alba: "Por supuesto que seguirá, ya estamos trabajando con él para una renovación larga, para los próximos cinco años". El presidente del Barça recordó que el lateral izquierdo, uno de los jugadores más en forma y más utilizados por el entrenador, es un futbolista nacido y formado en el Barça. "Luego se fue y volvió hace unos años. Es un jugador que necesitamos, que es imprescindible para nuestro juego. No tengo ninguna duda de que seguirá con nosotros", añadió. Bartomeu aprovechó para asegurar que las posturas entre el club y el jugador no están tan lejanas como se había insinuado. "Cada uno siempre intenta negociar lo mejor. En el Barcelona intentamos adaptar las exigencias del jugador a la escala salarial del club, teniendo en cuenta que Jordi Alba es de los jugadores más importantes de la plantilla y debe tener este contrato que él merece", argumentó.