Umtiti, en la rampa de salida

El F.C. Barcelona continúa con su particular revolución de cara a la próxima temporada 2019-2020. La secretaría técnica culé no ha cesado en estos días de trabajar en la confección de la plantilla del año próximo que contará con algunas caras nuevas y también con algunas salidas necesarias ante la llegada de jugadores considerados claves en el proyecto del futuro blaugrana.

Este es el claro caso de Samuel Umtiti, flamante campeón del mundo con la selección francesa que, sin embargo, no ha disfrutado de una de sus mejores temporadas a nivel personal por culpa de las lesiones que le han mantenido apartado de los terrenos de juego muchas semanas. Así, el F.C Barcelona se presenta la próxima temporada con un plantel de centrales muy completo y donde existe un overbooking innegable. A Gerard Piqué, una de las insignias del club como jugador, se suma Clement Lenglet tras su magnífica temporada con el conjunto culé. El tercer central del F.C Barcelona para la próxima temporada, bien podría ser el holandés De Ligt, muy atraído por su amigo y compañero de club y de selección, Frenkie De Jong, y por el estilo de juego del conjunto dirigido por Valverde.

Todo parece indicar que, a pesar de no ser oficial la llegada de De Ligt, el joven neerlandés formará el trío de centrales del Barcelona la próxima campaña junto a Piqué y a Lenglet. Esta situación relegaría a jugadores como Vermaelen, machacado por las lesiones y que se verá obligado a buscarse una salida este verano, a Murillo, sin apenas minutos esta temporada y por el que el Barcelona no ejercerá la opción de compra, y por último Umtiti, que se vería relegado a un papel secundario nada del agrado del ex del Lyon. Además, en el caso de Umtiti hay que resaltar una propuesta más que interesante que se le ha planteado encima de la mesa, en este caso procedente del Manchester United que querría contar con el central galo para la próxima temporada.

No obstante, aún restan meses para que comience el mercado estival y las diferentes plantillas empiecen a ralizar sus respectivos movimientos de ajedrez. La última parte de la temporada, en la que el F.C. Barcelona se juega tres títulos, será clave para el devenir de todos estos jugadores y los derroteros que adopte la planificación blaugrana.