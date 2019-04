El factor clave en el fichaje de Lenglet por el Barça

Quienes habían seguido sus evoluciones en Nervión no tenían ninguna duda de que Clement Lenglet llegaría a ser un central top. Sobre todo, tras apreciar cómo creció en el Sevila respecto al buen uso de su cuerpo, pues en cuanto a rapidez, colocación y capacidad de sacar el balón desde atrás ya iba sobrado.

En la Ciudad Condal, sin embargo, su llegada se tomó con cierto recelo. Se le veía, simplemente, como un recambio de Samuel Umtiti... hasta que éste se lesionó, claro. En ese momento, el ex del Nancy comenzó a tener minutos y, tras adaptase al sistema y al entorno, ha comenzado a mostrar su verdadero nivel. Un nivel sorprendente para muchos culés.

El encargado de llevárselo al Camp Nou fue Robert Fernández y el secretaría técnico del Barça ha desvelado, en una entrevista concedida a Goal, qué fue lo que le llevó, definitivamente, a arrebatarle al zaguero francés de las manos al Sevilla: "Lo seguíamos desde que estaba en el Nancy y después comprobamos cómo evolucionaba en el Sevillam, y pensamos que podría ser importante para nosotros. Había cierta obsesión en el Barcelona con los centrales. Teníamos la sensación de haber gastado mucho dinero y de que lo jugadores, pese a ello, no eran suficientemente buenos. En aquellos de partidos de Champions ante el Machester, aunque ya sabía que era bueno, fue cuando me convenció, porque no es particularmente fácil cubrir a Lukaku".

Y es que Robert comprobó en directo cómo el Sevilla eliminaba a los 'Diablos Rojos' y cómo tuvo muchísimo que ver en ello el trabajo de Lenglet ante un Lukaku que "es uno de los mejores delanteros del mundo". "Es un gran delantero, fuerte, y Lenglet le cubrió perfectamente", añade el secretaría técnico culé.

Tras aquella brillante eliminatoria, el Sevilla se quedó definitivamente sin un central al que Monchi había perseguido durante años. Otra excelente operación de del San Fernando, pese a que en Nervión hicieron lo posible por quedárselo, a sabiendas de que Lenglet llegará a ser incluso mejor. Uno de los más destacados en su puesto en todo el mundo, seguro.

El Sevilla compró a Lenglet por 5,5 millones en enero de 2017 y lo vendió al Barça en el verano de 2018 por 35,9. Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, es de 50.