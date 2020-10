El Sevilla ha perdido sus últimos once partidos en el campo del Barcelona

Sevilla, 2 oct (EFE).- El Sevilla, que el domingo visita al Barcelona en partido de la quinta jornada liguera, ha perdido los últimos once partidos que ha disputado el Camp Nou, donde no puntúa desde su empate a cero de la Liga 11/12 y no gana desde enero de 2010, en los octavos de final de la Copa del Rey.



Aquella victoria por 1-2 (con gol local de Ibrahimovic y tantos visitantes de Capel y Negredo) en un torneo que acabaron ganando los sevillistas precisamente en el Camp Nou, es la única que ha sumado en el campo del Barcelona en lo que va de siglo junto al 0-3 (marcó Casquero e hizo doblete Toedtli) de la Liga 2002/03.



El Sevilla sólo ha conseguido cinco triunfos más en el feudo barcelona en los más de noventa encuentros oficiales que ha disputado allí, el anterior a los reseñados en la temporada 1994/95, cuando se impuso por la mínima con gol del croata Davor Suker.



En la década de los ochenta, los sevillistas ganaron dos veces en el Camp Nou: 1-2 en la temporada 87/88, con goles de Bengoechea y Cholo frente al tanto local de Schuster; y 3-4 en un partido disputado el 30 de diciembre de 1989 con polémico arbitraje del canario Brito Arceo.



Aquella noche, Bakero adelantó al Barcelona, empató Polster, Julio Salinas y Robert pusieron el 3-1 en el tanteo justo antes de que Brito decretase como penalti una caída de un sevillista un metro fuera del área para que Polster volviese a marcar desde los once metros y sendos goles de Conte y Carvajal volteasen el tanteo en los minutos finales.



La primera victoria del Sevilla en el feudo culé fue antes de la Guerra Civil, en la temporada 1934/35, una 2-3 que llegó fruto de la remontada a los tantos catalanes de Escolrá y Ventolá, merced a un doblete de Cortón y a un gol de Guillermo Campanal.



En el curso inmediatamente posterior a la conflagración bélica, el 39/40, Campanal I volvió a ser decisivo en Les Corts, ya que estableció el 1-2 definitivo de un encuentro en el que con anterioridad habían marcado el barcelonista Miranda y el andaluz Pepillo.