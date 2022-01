El Barça, la alternativa Martial y el factor Icardi

La salida de Philippe Coutinho, uno de los jugadores a los que no encontraban solución en las últimas ventanas de mercado, no soluciona del todo los problemas del Barça y, de hecho, pese a su salida no puede aún inscribir a Ferran Torres, pero sí abre la vía a la llegada del nuevo delantero que quiere Xavi.

En Barcelona, pese a las palabras de Allegri descartando que Morata vaya a salir en este mes de enero, siguen convencidos que el delantero madrileño acabará jugando en el Barça. Ellos esperan un moviento de la Juventus, en el que se haría con Icardi y daría vía libre para que internacional español pudiera cerrar su cesión al conjunto blaugrana.

En Can Barça, según asegura Sport, ya tiene muy avanzada su negociación con el Atlético, que posee los derechos del jugador, para que estuviera un año y medio cedido. El Atlético prefería una venta, pero esperan llegar a una solución mixta, en la que el Barça pagaría la cesión a un precio superior al habitual.

No obstante, según este mismo medio, el Barça también ha tanteado en las últimas horas la opción de Martial como alternativa, una vez que el jugador parece alejarse del Sevilla FC por las pretensiones económicas del Manchester United. Su idea es sacarlo cedido con una opción de compra que rondaría los 40 millones de euros.

No obstante, tanto uno como el otro se encuentran con un problema: el dinero. Pese a quitarse de encima a Coutinho, aún tiene a Umtiti, De Jong... Y poco margen de maniobra para fichar e inscribir. Tendría que llegar a acuerdos con pagos futuros, como el de Ferran, que no todos los clubes aceptan. Y eso da ventaja a cualquier competidor.

Todo hace indicar que estas operaciones sólo podrían cerrarse en la última semana de mercado y el Sevilla, en cualquier caso, tiene urgencia por reforzar sus posiciones de ataque.